Está mais do que na hora de a Ordem dos Advogados do Brasil propor um debate profundo sobre o que pode e o que não pode ser divulgado sobre o trabalho dos advogados. Seja via imprensa ou como anúncio publicitário. Atualmente, o profissional está liberado para manifestar-se sobre questões genéricas, mas nunca sobre o caso em que atuou diretamente.

No entanto, é vertiginoso o crescimento de escritórios que têm recorrido a assessorias especializadas para "emplacar" notas jornais, revistas e portais. Ainda mais em tempos de crise econômica. Com uma boa revisão, todos ganharão em credibilidade, e transparência a exemplo do modelo norte-americano.

Aliás

A Defensoria Pública da Saúde de Blumenau, em funcionamento desde fevereiro de 2017, acaba de chegar à marca de 100 ações ajuizadas perante o Poder Judiciário. Deste total, 84 foram relacionadas ao fornecimento de medicamento, seis a procedimentos cirúrgicos, quatro a exames médicos e seis a outros procedimentos, como fisioterapias e internações compulsórias. Um serviço de qualidade prestado exatamente à população mais carente.

