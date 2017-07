Colunista questiona problemas no transporte coletivo no Estado e ações para resolver o problema. Confira a entrevista:

O transporte coletivo urbano e intermunicipal em quase todas os municípios catarinenses opera com contratos precários entre empresas e poder público. Esta insegurança jurídica é questionada pelo Ministério Público. Como resolver o problema?



O Deter, em conjunto com a Suderf e UFSC, está com o edital de licitação quase finalizado para que possamos deflagrar o processo licitatório da Região Metropolitana de Florianópolis, e conseguinte, de todo o Estado. Estamos trabalhando em conjunto com o Ministério Público e o TCE para que possamos ter sucesso nessa empreitada. Já apresentamos a esses órgãos o modelo da operação e do edital, para que possam nos auxiliar, evitando a judicialização do certame licitatório.

Com a estrutura enxuta que o Deter dispõe, qual o foco de atuação do departamento para 2017 e 2018?

Imprimimos uma nova dinâmica no órgão, para dar mais agilidade e transparência, revisando procedimentos e legislação, culminando com a aprovação do projeto de lei essa semana pela Assembleia Legislativa, que reoxigenou o Deter. Além de desburocratizar e simplificar a cobrança da taxa de fiscalização, majorou o valor das multas, devolvendo seu caráter punitivo e inibitório, o que coíbe o transporte clandestino. Empreenderemos todos os esforços nas licitações das linhas, na modernização do órgão através da tecnologia da informação e no aprimoramento da fiscalização, visando sempre à qualidade do serviço e a segurança dos usuários do transporte público, tornando Santa Catarina modelo para os demais Estados.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



Fechado acordo pelo fim da greve da Comcap



Projeto da Alesc estimula participação política de estudantes do ensino médio



Projeto promove corrida de rua para pessoas sem movimentos das pernas