A nova legislatura do Parlamento Jovem realizou nesta quinta sua primeira sessão ordinária na Assembleia. O projeto foi criado para estimular a participação política de estudantes do ensino médio da rede pública e privada. Nesses tempos sombrios para a política brasileira, renovação é a palavra de ordem. O estudante Nicolas Ramos foi sorteado entre os "parlamentares" para passar a manhã conhecendo a rotina do presidente Silvio Dreveck. Na foto, Nicolas entre o presidente (D) e o deputado Dirceu Dresch (PT).

Arte em família

Mariah d¿Ávila, de apenas 8 anos, filha da cantora Daiana d¿Ávila, de Florianópolis, embarca domingo para Cancún (México) para participar do festival Impact Dance Convention. A pequena grande bailarina, como é conhecida, foi escolhida no Festival Internacional Matrix para receber bolsa de estudos com renomadas professoras americanas.

Foto: Alinne Volpato / divulgaçao

Tratamento de HIV será regularizado

A Diretoria de Assistência Farmacêutica (Diaf), da Secretaria de Estado da Saúde (SES), informou nesta quinta que o abastecimento dos medicamentos para tratamento do HIV está sendo regularizado em todo o território catarinense a partir do recebimento de nova carga de insumos até o final do mês de julho, conforme informado pelo Ministério Saúde (MS). A coluna relatou com exclusividade o fracionamento do fornecimento de xarope com retrovirais para as crianças portadoras do vírus na última quarta-feira

Contraponto

Fernando Willrich, nomeado como voluntário da prefeitura de Florianópolis e citado nesta coluna na edição desta quinta, diz que aceitou o convite para contribuir com a cidade a partir da sua experiência como presidente do Sindicato da Habitação de Florianópolis e Tubarão (Secovi). "O que me credencia ainda é minha formação como advogado especializado em direito imobiliário. Vejo como lamentável qualquer tentativa de confundir minha atuação pública com a privada. A empresa em que atuo foi criada em 2003. O que houve em 2017 foi uma alteração societária. Trabalhamos com administração de condomínios, não com regularização fundiária. "

A propósito

A votação na Comissão de Constituição e Justiça sobre a denúncia contra o presidente Michel Temer foi mais um exemplo de que, em Brasília, o jogo está jogado.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



Projeto promove corrida de rua para pessoas sem movimentos das pernas



Intransigência do Sintrasem em negociações tem como pano de fundo a eleição para diretoria



Condenação de Lula escancara mais uma vez o racha do país