O Pernas Solidárias teve a estreia nas ruas de Itajaí. A iniciativa proporciona a pessoas que nunca andaram ou perderam os movimentos de pernas participar de um corrida de rua. Os portadores de necessidades especiais fazem o percurso de uma prova de corrida em um triciclo, empurrados por um atleta voluntário.

Sintonia fina

Na edição do Diário Oficial de Florianópolis, que publicou 10 termos de adesão a serviço voluntário, entre eles o da primeira-dama, aparece o nome de Fernando Amorim Willrich como voluntário credenciado a "desempenhar atividades na área relacionada à regularização fundiária do município" até dezembro de 2020. O novo colaborador do município sem remuneração é sócio-administrador de uma empresa criada em janeiro de 2017 que tem com atividade principal a "gestão e administração de propriedade imobiliária".

Ponto final

Elisete da Costa Vieira, presidente da Associação dos Servidores da Fundação Catarinense de Educação Especial, não gostou do tom da nota publicada neste Visor sobre a manifestação dos servidores estaduais em frente ao Centro Administrativo em maio de 2014. Sentiu-se atingida, o que é um direito assegurado, porque a coluna citava "uma ativista em greve empunhando cartazes e gritando palavras de ordem o dia inteirinho". Mesmo sem ter o nome mencionado, Elisete entendeu que foi identificada pelo jornal. Este é o único ponto de divergência entre a coluna e a servidora aposentada. No mais, ambos concordamos sobre as péssimas condições de trabalho na fundação e a baixa remuneração dos funcionários, que prestam um excelente serviço. Demorou um pouquinho, mas chegou-se a um acordo amigável para colocar um ponto final no impasse.

Café pequeno?

A liberação de R$ 529 milhões em emendas parlamentares nos últimos dias pelo Palácio do Planalto seria um escândalo para derrubar qualquer governo. Mas a crise é tamanha que parece até secundário.

