Dos três poderes da República, o que talvez melhor represente o espírito democrático é o parlamento. Formado por representantes eleitos nos municípios, Estados e União, as denominações no Brasil são câmaras municipais, assembleias estaduais e Congresso Nacional. O modelo deriva da França, mas a inspiração vem da a Grécia antiga, baseada no conceito de diálogo e debate.

E é exatamente pela falta de respeito à premissa do Legislativo, a discussão dos projetos, que o Florianópolis e Brasília protagonizaram nesta terça dois episódios que serão lembrados pela intransigência e truculência. No Senado Federal, a postura das senadoras de oposição ao tentar obstruir a votação da Reforma Trabalhista, sentando nas cadeiras da presidência, foi mais um ato da nau desgovernada em que se transformou o Brasil. Um total descompromisso com a norma básica de respeito ao voto, princípio elementar do Parlamento.

Em Florianópolis, a condução da Mesa Diretora, e em especial do presidente Guilherme Pereira, na sessão do requerimento de urgência urgentíssima para o projeto de Lei da Comcap, também foi outro exemplo de falta de habilidade política. Votação, aliás, com galerias fechadas, com forte esquema de segurança na porta e sem transmissão ao vivo pelo canal 16. Como não houve capacidade de planejamento para prevenção ainda na segunda-feira, facilitando a entrada de baderneiros, ontem foi preciso recorrer à reação por meio da força policial. Por 16 votos a 7 o requerimento foi aprovado, mas longe de qualquer manifestação.

Quando a democracia agoniza, abre-se espaço para atos de desobediência civil. Assistimos a cada dia o surgimento de ações, organizadas ou não, de atos de vandalismo e violência. No interior, costuma se dizer que por onde passa um boi, passa uma boiada. É hora de se retomar o diálogo urgente, firmando um pacto para salvar o país. Porque depois da porteira aberta, é difícil segurar.

