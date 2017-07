Até mesmo as pedras petit-pavé da Praça XV de Novembro sabiam que o início da semana seria tenso na Câmara de Vereadores de Florianópolis após o envio do Executivo em regime de urgência urgentíssima do projeto que altera o regime de jurídico da Comcap de empresa de economia mista para autarquia.

Mesmo assim, nenhum plano de reforço da segurança da Casa foi colocado em prática. Resultado: um grupo de trabalhadores entrou facilmente no prédio no início da tarde, invadindo a Comissão de Constituição e Justiça. Empastelaram a reunião da CCJ que discutia sobre o recebimento do projeto e chegaram até o 11 andar, no gabinete da presidência, provocando tumulto e confusão. Teve muito empurra-empurra e tensão, mas nenhum fato mais grave foi registrado além muitas ofensas. A tropa de choque da PM, por exemplo, só foi posicionada no final da tarde, depois que foi criado um grupo de negociação entre parlamentares e o Sindicato que representa os trabalhadores.

Planejamento, aliás, é uma palavra que parece ter sido abolida da política local. Os vereadores reclamaram que não podem votar até esta quarta, dia da última sessão antes do recesso, um tema tão complexo que foi enviado à Casa na última sexta-feira.

Para se ter uma ideia da confusão instaurada, o vereador Renato da Farmácia (PSOL), opositor do prefeito Gean Loureiro, defendeu que se faça a mudança para salvar a Comcap. Fez um pronunciamento favorável à votação melhor do que o Roberto Katumi (PSD), o líder do governo no Legislativo.

O único consenso é que algo precisa ser feito para que a companhia de melhoramento da Capital não desapareça. O restante é um festival de dúvidas, como a levantada pelo vereador Pedrão (PP): no Plano Plurianual aprovado pelo parlamento e que determina as diretrizes Executivo nos próximos anos, a Comcap simplesmente não aparece como autarquia.

Diante de tanta desarticulação, o presidente da Casa, Guilherme Pereira (PR) decidiu não colocar o requerimento de urgência em votação. Preferiu encerrar a sessão, marcando uma reunião ampliada para esta segunda à noite mesmo em busca de um acordo sobre o rito. Mas na ponta do lápis, o fato é que o pedido de urgência não foi apreciado porque a base não tinha garantia de que aprovaria.

O requerimento deve entrar na pauta nesta terça novamente e restará à prefeitura encaminhar pedido para realização de extraordinárias, já que o prazo para inclusão no Refis de renegociação das dívidas previdenciárias encerra-se dia 31. A condução da proposta lembra só mais uma caricatura do festival de trapalhadas históricas, que colocaram a empresa nesta situação falimentar.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



Leia também:

Reunião para discutir alteração no regime jurídico da Comcap tem princípio de confusão na Câmara



Vídeo: grupo de trabalhadores da Comcap invade reunião na Câmara de Florianópolis



Prefeitura irá contratar empresa para recolher o lixo em Florianópolis durante greve da Comcap



Projeto que faz alterações na Comcap precisa ser aprovado até quarta na Câmara da Capital



Após assembleia nesta segunda-feira, Comcap confirma início da greve