Santa Catarina fechou o primeiro semestre com 12,3 mortes intencionais (homicídios) por 100 mil habitantes, número acima do índice considerado suportável pela Organização Mundial da Saúde, que é de 10 vítimas por 100 mil habitantes.

Foram 504 assassinatos no período, um aumento de 11,4% em relação ao mesmo período e 2016 (447). Detalhe: em 180, dos 295 municípios catarinenses, não ocorreu nenhuma morte violenta neste período.

Aliás

Apesar do número recorde na Grande Florianópolis, com 106 homicídios até nesta segunda, a Polícia Militar trabalha com a perspectiva de estatísticas melhores na segunda parte de 2017. Nos primeiros seis meses, chegou-se a registrar assassinatos a cada 36 horas. Em julho, este índice baixou para a média de uma morte violenta a cada quatro dias. O comando diz que os dois meses de combate direto às facções, a partir de abril, já começa a mostrar resultados.

Enquanto isso

O Brasil dispara como recordista mundial no número de mortes violentas, com 60 mil assassinatos a cada ano. E ainda há os que defendam a liberação do armamento. Como se não tivesse um arsenal gigantesco no país nãos mãos dos criminosos. É preciso sufocar a circulação e não colocar mais pistolas e revólveres nas ruas.

Cumprimento do dever

Lembram daquela revista realizada em janeiro de 2013 no Presídio Regional de Joinville, durante a segunda onda de atentados do grupo criminoso PGC? Na época, as imagens dos agentes penitenciários dando tiros de bala de borracha e lançando granadas e spray de pimenta nos presos ganharam repercussão nacional.

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina acolheu o recurso e absolveu Robson Carpes, um dos comandantes daquela operação. Os desembargadores entenderam que ele apenas cumpriu o seu dever, tendo em vista o grave risco de rebelião. A defesa foi dos advogados Leonardo de Oliveira Pinto e Gabriel Henrique da Silva.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini



Chapecó recebe Desafio Nacional de Resgate



Eduardo Costa diz ter ganho cobertura da prefeitura de Florianópolis



Cidade de SC instala painel público com gastos e receitas da prefeitura