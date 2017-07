O Tribunal de Contas do Estado aceitou denúncia contra a prefeitura de Joinville e está analisando supostas irregularidades na locação de serviços de digitalização, impressão e cópia para a administração municipal. A relatora é a auditora Sabrina Nunes Iocken, que vai pedir esclarecimentos para o prefeito Udo Döhler.



Aumenta o som

O dia 13 de julho é conhecido no Brasil como Dia do Rock e para celebrar a data há cinco anos é realizada a Semana do Rock Catarinense. Em 2017 a programação chega ainda mais completa com shows de bandas de 12 regiões diferentes, quatro encontros para bate papos, feira de Vinil e Food Truck. Tudo isso espalhado por diferentes endereços de Florianópolis e São José, entre os dias 12 e 27 de julho.

A abertura será no CIC, com pocket shows das bandas Carinae, de Florianópolis; Rinoceronte Negro, de Biguaçu; e Saint Pradier (foto), de Balneário Camboriú. A entrada é gratuita.

Reforço na frota

Mais cinco ônibus estão sendo incorporados à frota do Consórcio Fênix, que opera o transporte coletivo de Florianópolis. Com essas aquisições chega a 140 o total de ônibus adquiridos para a renovação do sistema desde o início da operação, em novembro de 2014. Originalmente eles substituiriam unidades desativadas em função do tempo de uso e manutenção da idade média. Contudo, um dos carros será utilizado para repor o que foi incendiado recentemente na comunidade da Vila União, Norte da Ilha, de acordo com Rodolfo Guidi, coordenador técnico.

A propósito

O Floripa em Movimento promete um domingo emoldurado por dezenas de embarcações na Beira-mar Norte. Para tirar foto é lindo, mas imagina se a baia fosse despoluída?

