A 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça julga nesta quinta a apelação interposta pela defesa do ex-policial militar Luís Paulo Mota Brentano, condenado em dezembro do ano passado a 22 anos de prisão pelo assassinato do ídolo mundial do surfe Ricardo dos Santos, em janeiro de 2015. Pede a anulação do julgamento pra realizar outro júri ou, caso isso não ocorra, a redução da pena.

O Ministério Público, em parecer, admite parcialmente apelo para promover adequação na dosimetria da pena, por considerar que houve certo exagero. O relator do processo é o desembargador Rodrigo Collaço e a sessão inicia-se às 9h.

Enquanto isso

Familiares e amigos de Ricardinho esperam que a pena seja mantida e que Brentano seja transferido para uma penitenciária como qualquer outro condenado pela Justiça. Atualmente, ele continua detido na sede do 8º Batalhão da Polícia Militar de Joinville, gerando questionamentos sobre eventuais regalias que estaria usufruindo sem que ninguém consiga fiscalizar.

Coleta normalizada

A Comcap pretende colocar em dia a coleta de resíduos da Capital até esta sexta. Desde sábado até nesta quinta à noite foram retirados das ruas mais de 4 mil toneladas de lixo em Florianópolis. A média diária tem sido de 900 toneladas, por dia, o dobro do coletado neste mesmo período em anos anteriores. Ainda nesta sexta-feira o sistema terá recuperado os dias perdidos durante a greve da semana passada, informa o presidente da autarquia, Carlão Martins.

Demorou

Secretaria de Segurança Pública estuda a criação de um Batalhão de Fronteira em substituição à Companhia da PM que hoje atua em Dionísio Cerqueira, maior porto seco do Estado, no Extremo-Oeste catarinense.

Multa vencida

Venceu ontem os mandato de dois anos dos indicados para integrar as três juntas de julgamento dos recursos de trânsito na Capital, a Jari. Os agora ex-ocupantes reclamam que os repasses estavam atrasados desde o início do ano. E com a abertura de pelo menos 12 vagas, está aberta mais uma temporada de indicações políticas na prefeitura.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Eduardo Costa diz ter ganho cobertura da prefeitura de Florianópolis



TJ-SC irá implementar projeto piloto de cadastro em nuvem de dados prisionais



Assessoria de Gean Loureiro nega que líder do governo na Câmara tenha colocado o cargo à disposição