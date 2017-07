O Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi escolhido pelo Conselho Nacional de Justiça para implementar o projeto piloto do Banco Nacional de Monitoramento de Prisão (BNMP). O TJ, conforme determinação de seu presidente, desembargador Torres Marques, já arregaçou as mangas neste sentido. A novidade tecnológica vai incorporar em um único cadastro nacional do Judiciário (nuvem) os dados pessoais, informações sobre a prisão e, principalmente, a situação de toda pessoa presa perante a Justiça.

Aliás

Em poucos cliques, as autoridades saberão se a pessoa é foragida ou não, por exemplo. Segundo adiantou a ministra Cármen Lúcia, o sistema vai solucionar a crônica imprecisão das informações sobre a população carcerária, o déficit de vagas dos presídios e a quantidade de mandados de prisãonão cumpridos.

Saúde com ressalvas

Tribunal de Contas de Santa Catarina (TCE/SC) deve publicar no dia 4 de agosto as decisões do Pleno que aprovaram, com ressalvas, os planos de ação apresentados pelas prefeituras de Florianópolis, Canoinhas e Araquari voltados à melhoria da qualidade dos serviços de atenção básica à saúde dos municípios. A partir daí, terão 180 dias para cumprir as exigências. Na Capital, por exemplo, é preciso que se fixe um prazo para a conclusão das obras das unidades de saúde como a do Campeche, por exemplo.

