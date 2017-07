Morador de Florianópolis escreve à coluna para relatar que foi com a esposa passear em Urubici no domingo, antes da chegada da massa de ar polar. Queriam visitar a famosa Pedra Furada(foto), um dos principais pontos turísticos da região.

Ao chegar no acesso ao local, descobriram que é preciso agendamento antecipado, uma regra adotada desde 2014 para evitar congestionamento na estrada, mas pouco divulgada. Foi quando surgiu um suposto guia, cobrando R$ 20 por pessoal, oferecendo-se para os ajudá-los a subir. Tudo na informalidade.

O exemplo é singelo, mas retrata bem como o turismo de inverno catarinense ainda tem um longo caminho a percorrer para oferecer serviços de qualidade padronizados. Belas paisagens e baixas temperaturas são excelentes atrativos, mas somente isto não basta.

Realidade aumentada

A professora doutora Simone Keller Füchter, da Estácio de Sá, de São José, foi convidada a apresentar na Nasa, em Houston (EUA), os resultados das pesquisas que desenvolveu nas áreas de realidade virtual (RV) e realidade aumentada (RA). O principal foco da palestra, que terá como público membros da agência espacial americana e engenheiros do The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), será o uso de equipamentos em 3D que são projetados em cima das mesas, uma proposta para que profissionais possam ganhar habilidades no manuseio de equipamentos e ferramentas, de forma virtual. O evento ocorrerá no final de agosto.

Para entender

A realidade aumentada é uma tecnologia que cria elementos virtuais em 3D ou vídeos e os projeta para o ambiente real em que estamos, com o uso de algum dispositivo como celulares, tablets, datashows e óculos de RV.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Líder do governo na Câmara de Florianópolis ameaça abandonar apoio a Gean Loureiro



SC fecha o primeiro semestre com índice de violência acima do suportável



Livro traz diversidade cultural presente em cemitérios catarinenses