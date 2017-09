Confira papo rápido com Filipe Mello, Secretário da Casa Civil da prefeitura de Florianópolis

Em uma semana tivemos dois episódios envolvendo taxistas por causa do transporte via aplicativo. Como a prefeitura pretende regulamentar a questão?

A prefeitura enviou à Câmaras a proposta que regulamenta o trabalho das empresas de aplicativo em Florianópolis. Esse projeto de lei foi elaborado por um grupo de trabalho formado por motoristas da Uber, taxistas, usuários do transporte privado de passageiros e de técnicos da prefeitura. É a legislação mais inovadora do país. Além de autorizar as empresa de aplicativos a trabalhar em Florianópolis, se aprovado, vai corrigir alguns absurdos, como por exemplo, o ISS (imposto) já incidente sobre a atividade exercida aqui e que hoje é pago para São Paulo e passará a ser pago para Florianópolis. Importante frisar que o projeto não vai permitir o aumento de preço ao usuário, isso é inegociável. Vamos instalar processos administrativos para investigar a agressão no aeroporto e a negativa para transportar a criança na saída do hospital. Os envolvidos terão direito à ampla defesa e ao contraditório, mas caso comprovadas as falhas eles poderão até ter as licenças cassadas em última instância. Até porque a lei proíbe o taxista recusar a corrida, sob pena de perda de concessão pública.

O vereador Bruno Souza (PSB) fez duras críticas ao senhor e ao projeto na Câmara. Qual sua posição sobre isso?

Primeiro, quero dizer que não discuto política pública nesse nível. Até porque preciso entender a lógica deste cidadão que se diz representante dos liberais, mas é filiado ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Afinal, estamos discutindo com um liberal ou com um socialista? Respeito todas as matizes ideológicas, mas um bom debate pressupõe clareza nas posições. O que acho difícil neste caso. Também porque não discuto pessoas e sim ideias, projetos e ações. O projeto foi elaborado, como já disse, e as atas assinadas comprovam, por técnicos da prefeitura, uberistas, taxistas e usuários de ambos os serviços. O fato é que o projeto não tem foco na Uber ou no atual sistema de táxis, pois estamos preocupados com a população. Em autorizar, de fato e direito, o usuário a utilizar os serviços como desejar, com segurança, bom preço e liberdade de escolha. João Doria, prefeito de São Paulo, foi quem disse: "se um vendedor de caldo de cana precisa estar formalmente registrado no município, por que o aplicativo não?" Defendemos a livre iniciativa, mas com direitos e responsabilidades iguais para todos.

