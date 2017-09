Durante premiação do Destaque de Competitividade, quarta-feira, em São Paulo, o governador Gerado Alckmin disse que ele e Raimundo Colombo eram Pelé e Coutinho, já que ambos são aficionados pelo Santos. Só falta combinar com a torcida nas urnas em 2018. Caso Alckmin seja eleito presidente, o catarinense será um dos ministros mais influentes do tucano.

Enquanto isso

Santa Catarina celebrou o resultado como segundo melhor Estado em competitividade. Mas alguns resultados mostram que ainda há muito o que melhorar. É o caso do indicador Eficiência do Judiciário: neste quesito, SC ficou em 24o lugar, com 15,7, enquanto a média nacional ficou em 42,2. O Estado ficou à frente somente de Pernambuco, Pará e Amazonas.

Ser ou não ser

Sem perder o humor mesmo diante de tantas incertezas no cenário político, o vice-governador disse à coluna que só tem duas certezas atualmente: seu nome é Eduardo Pinho Moreira e que ele se casa no próximo dia 30.

