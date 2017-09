A coluna do dia 15 de setembro trouxe a nota "Baixa Adesão", em que se comentava a falta de participação dos moradores dos bairros Ratones e Vargem Pequena, de Florianópolis, nas entidades ambientais ou comunitárias da cidade.

A respeito do assunto, a Associação de Moradores de Ratones enviou o seguinte posicionamento:

Caro, Martini.

Em respeito aos seus leitores você deveria informar qual foi a instituição que contratou a pesquisa Mapa, citada na sua coluna do dia 15/09. Nesse sentido, podemos lhe ajudar: foi uma pesquisa solicitada pela Fundação do Meio Ambiente (FATMA) para o licenciamento de um grande empreendimento, que querem construir ao lado da Estação Ecológica Carijós e que pretende desmatar 32 mil metros de mata nativa da Floresta Atlântica. Ressaltamos que esse licenciamento só está sendo realizado pois a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SMDU) emitiu, a arrepio da lei, a viabilidade de construção,tendo em vista que o Plano Diretor vigente, Lei nº 482/2014, não permite a construção do empreendimento pretendido, e o Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF), através de parecer técnico, afirma que não existe viabilidade para o empreendimento na área pretendida. Assim, em respeito à legislação vigente, cabe à SMDU anular a viabilidade concedida e instaurar uma sindicância interna para saber em que condições a referida viabilidade foi concedida.

Feita essa contextualização, gostaríamos de voltar às afirmações de sua coluna. Em uma delas, você cita que a pesquisa Mapa aponta que 12,5% da população está envolvida com as associações comunitárias, o que representa aproximadamente 20% dos nossos eleitores. Os dados apresentados nos deixam muito orgulhosos, afinal são mais de 650 moradores que participam de alguma forma do movimento comunitário, um número expressivo para a realidade de qualquer segmento organizado de Florianópolis.

Caso você tenha interesse em conhecer o trabalho comunitário realizado pela Associação de Moradores de Ratones (AMORA), não é necessário realizar pesquisas em cartórios para procurar atas registradas, basta você acessar nossa Fanpage, participar das nossas reuniões mensais ordinárias que, diga-se de passagem,possuem atas e acontecem sempre nas primeiras quartas-feiras de cada mês, e procurar nos jornais e nos noticiários locais notícias sobre a nossa comunidade. Com apenas alguns “cliques” você vai conhecer um pouco do nosso trabalho comunitário, como, por exemplo, as nossas lutas para o desassoreamento dos nossos rios, contra a poluição dos rios da Bacia do Ratones, em parte pelo despejo criminoso de efluentes não tratados pela Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), conforme aponta a recente decisão da Justiça Federal, ou, ainda, a nossa luta pela pavimentação das nossas estradas, pela edificação de uma escola digna para nossas crianças, do movimento para a construção da passarela na SC-401 visando garantir a segurança dos moradores. Além disso, você pode pesquisar sobre a nossa luta contra o FOSSÃO,cuja licença ambiental a FATMA cancelou, pois identificou inúmeras irregularidades e abriu um processo administrativo para punir os responsáveis, assim como da nossa luta contra a instalação de um aeródromo em um local onde legalmente não é permitido, e moralmente afeta frontalmente o posicionamento da comunidade, tirado em audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Florianópolis na nossa localidade.

Convidamos você, também, para conhecer a Ratonarte, Feira de Artesanato e Gastronomia de Ratones, realizada sempre no segundo domingo de cada mês, das 11 às 17 horas. Um espaço de resgate cultural, de convívio social e de geração de oportunidades de emprego e de renda para os artesões de nossa comunidade, num contexto de economia solidária.

Nós somos reais, somos organizados, fazemos política comunitária, lutamos pelos nossos direitos, não fazemos "politicagem", não somos Indivíduos Não-Governamentais (INGs).

Associação de Moradores de Ratones - AMORA

