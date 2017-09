"Prezado Jornalista Rafael Martini;

Causou-nos espécie resultado de pesquisa divulgado em sua coluna do último dia 22 de setembro, em que o Judiciário de Santa Catarina, no quesito eficiência, aparece na 24ª colocação. Com todo respeito ao instituto responsável pelo trabalho, assim como a seus critérios e parâmetros, gostaríamos de contrapor tal resultado àquele obtido e divulgado recentemente pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, desde 2004, edita anualmente o Relatório Justiça em Números, principal fonte das estatísticas oficiais do Poder Judiciário, que divulga a realidade dos tribunais brasileiros, com detalhamentos da estrutura e grau de litigiosidade, além dos indicadores e das análises essenciais para subsidiar a Gestão do Judiciário brasileiro. O trabalho é coordenado pela cientista política carioca Maria Tereza Sadek, renomada pesquisadora e especialista na matéria. Pois os números de sua última edição indicaram que o Poder Judiciário de Santa Catarina destacou-se, principalmente, quanto à produtividade de seus magistrados e servidores. Entre os tribunais de médio porte, onde o TJSC se situa para efeito de comparação, os magistrados catarinenses de primeiro grau passaram ao segundo lugar, com produtividade média de 2.106 processos baixados por ano (IPM). Esse número representa um avanço em relação ao ano anterior, quando a posição ocupada era o quarto lugar, com produtividade média de 1.598 processos baixados por ano. Na medição de produtividade dos servidores, o Poder Judiciário estadual passou para a primeira colocação entre os tribunais de médio porte, com média de 201 processos baixados no ano (IPS-JUD). Estes números, que revelam a eficiência do Poder Judiciário de Santa Catarina, norteiam nosso planejamento e servem para a busca constante do aperfeiçoamento sempre necessário para cumprir nossa missão de "realizar Justiça por meio da humanização e da efetividade na prestação adequada da solução de conflitos". Atenciosamente;

Desembargador João Henrique Blasi - Coordenador do Núcleo de Comunicação Institucional (NCI) do Tribunal de Justiça de Santa Catarina

Ângelo Lima Medeiros

Assessor de Imprensa do TJSC"

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Justiça determina abertura da CPI para investigar festa de aniversário de Florianópolis

Projeto Floripa Florida revitaliza espaços públicos na Capital

Vai entender: motoristas reclamam de fila por conta de blitz em Florianópolis