A programação passou praticamente despercebida em Florianópolis, mas alguns dos maiores especialistas em água do país acabam de passar pela cidade durante o Fórum Interamericano de Regulação para discutir a Prevenção e Reação a Crises de Água Potável. Na foto, Paulo Salles. Ele é um dos coordenadores do Fórum Mundial da Água, o maior evento global sobre o tema, que ocorrerá em 2018. São esperados em Brasília 30 mil representantes de mais de 100 países.

Pauta nacional

Pioneiro na luta pela substituição das redes monofásicas que chegam aos agricultores do Estado e que precisam urgentemente serem transformadas em trifásicas, o deputado Natalino Lázare entregou a Carta do Sul, documento que é um marco nesta questão e que foi aprovado durante seminário que discutiu o tema no dia 29 de junho, na Alesc, pessoalmente aos integrantes da bancada federal catarinense ontem à noite, em Brasília. O parlamentar também fez detalhada explanação da dramática situação no campo: prejuízos incalculáveis, transtornos familiares de toda ordem e êxodo rural por falta de energia de qualidade.

Aliás

Conquistou apoios importantes no Planalto Central, como o do senador Paulo Bauer (que iniciou sua vida política na antiga Erusc) onde o próprio Natalino articula o nascimento de um programa federal para atender os produtores de SC e do país. O deputado também lamentou a decisão da CCJ da Alesc nesta terça, que rejeitou suas duas emendas que destinavam 20% do financiamento bilionário que a Celesc vai contratar para a eletrificação rural.

Gregos e troianos

Deus ajuda quem cedo madruga. A assinatura da ordem de serviço para a construção do trapiche do João Paulo foi realizada às 6h da matina. Para alegria da Associação dos Pescadores Artesanais da Praia do João Paulo, que luta pela estrutura há pelo menos 20 anos. Estavam lá o prefeito Gean e opositores, numa clara demonstração de que a cidade está acima dos interesses políticos.

Foto: Associação dos Pescadores Profissionais Artesanais da Praia do João Paulo / Divulgação

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Por mais ordem, progresso e educação

Esclarecimento sobre ranking de competitividade

Justiça determina abertura da CPI para investigar festa de aniversário de Florianópolis