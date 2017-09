A prefeitura de Florianópolis decretou situação de emergência após os estragos provocados pelo avanço do mar nas praias de Ingleses, Canasvieiras e Brava, no Norte da Ilha, e Matadeiro e Caldeira do Morro das Pedras (foto), na região Sul. O prefeito Gean Loureiro vai a Brasília na próxima semana para detalhar o problema junto ao Ministério da Integração Nacional em busca de celeridade da liberação de recursos, que ainda não foram contabilizados. Além dos estragos que estão sendo levantados pela Defesa Civil, como muros, vias e iluminação pública devorados pela erosão, a preocupação da prefeitura é com a proximidade da temporada. Falta pouco mais de 90 dias para o verão e ninguém sabe ao certo o tamanho do prejuízo. E nem quando, ou até mesmo se o mar vai voltar aos níveis de cinco meses atrás, quando a ressaca começou.

Campeões da solidariedade

O nadador Clodoaldo Silva se encontrou com Alice Kuerten, presidente do Instituto Guga Kuerten, na abertura da Semana Inclusiva. Coincidentemente, essa semana ela lança o 16o Faps, em Lages, programa criado pelo IGK para beneficiar as organizações que atendem pessoas com deficiência, com capacitações técnicas e recursos financeiros.

Apertem os cintos

Oficialmente, os dois helicópteros da PM estão parados para serviço de manutenção das aeronaves. Nos bastidores se comenta que o aperto no orçamento da corporação foi tamanho que não há dinheiro nem sequer para a compra das peças de reposição necessárias. Os cortes também teriam limitado até munição para treinamento e a substituição dos coletes.

Mais flechadas?

No mesmo dia em que Rodrigo Janot pendurou oficialmente o seu arco, o deputado Esperidião Amin (PP) recebeu uma correspondência, digamos, intrigante. Não pelo conteúdo, de cunho institucional, mas principalmente pelo endereço do remetente: Rua dos Bambus, 116, Itacorubi, Florianópolis. É que lá funciona a Associação dos Magistrados Catarinenses (AMC). Sem perder o bom humor, Amin tascou: seria uma mensagem subliminar, doutor?

Dá licença

Luciano Martins é atração confirmada no Inova+Ação, megaevento promovido pela CDL de Florianópolis nesta quinta, no CentroSul, para compartilhar sua trajetória de sucesso no licenciamento de produtos.

