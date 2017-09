Como se não bastasse já todos os problemas de (i)mobilidade urbana, a falta de sincronia nos semáforos segue contribuindo para travar ainda mais o já complicado trânsito de Florianópolis. A própria prefeitura admite que a situação se agravou nas últimas semanas. Um dos mais afetados é o usuário do transporte coletivo. De acordo com o Consórcio Fênix, que opera o sistema, este problema provoca atrasos de 20 minutos, em média. Mas as consequências vão além: a demora na circulação dos ônibus que fazem as principais linhas, chamadas de troncais, via Mauro Ramos, provoca um efeito dominó nas linhas alimentadoras, que circulam somente nos bairros.

Enquanto isso...

Após alguns adiamentos, a prefeitura pretende lançar na próxima sexta-feira o edital para contratação da empresa responsável pela administração dos semáforos. A promessa é de que será sistema inteligente, com câmeras em cada um dos 134 cruzamentos para monitorar o tráfego de veículos. O valor deverá ser inferior aos R$ 170 mil pagos por mês no governo anterior.

Homenagem póstuma

Prefeitura de Chapecó bateu o martelo esta semana sobre a programação para 29 de novembro, data que marca um ano da tragédia que resultou na morte de 71 pessoas após a queda do avião que levava o time da Chapecoense. Será inaugurado o Parque Medellín, num terreno localizado no prolongamento da Avenida Getúlio Vargas. Também haverá a realização de um ato ecumênico e criação do Marco da Paz. O embaixador da Colômbia confirmou presença.

Espirituoso

Do advogado Francisco Ferreira, numa roda de cafezinho: a reforma política é igual ao Paraíso. Todos querem chegar lá, mas ninguém tem pressa.

Na linha

Apesar do avanço do mar sobre a faixa de areia, Jurerê Internacional comemora o fato de que as ondas não alcançaram os beach clubs e nem o calçamento. Segundo os gestores do bairro, demonstração do respeito à linha de marinha e também de planejamento ambiental.

Simples assim

Declaração do Doutor Drauzio Varella rodou à exaustão na Globo News nesta terça: "A homossexualidade é um tipo de comportamento sexual tão respeitável quanto a heterossexualidade. Se você se sente incomodado com o fato de um vizinho ou conhecido viver com outro homem ou uma amiga gostar de mulher, é bom procurar um psiquiatra. Provavelmente, alguma coisa não está legal com você".

No mais

Uma ativista LGBT exibia orgulhosa sua camiseta no Centro de Florianópolis com os dizeres Liberté, Egalité e Beyoncé.

