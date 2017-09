Os números da Diretoria de Bem-Estar Animal (Dibea) revelam uma melhoria no atendimento de cães e gatos em 2017 nos serviços oferecidos pela prefeitura de Florianópolis. Na área ambulatorial, por exemplo, o aumento foi de 87%. Já o número de castrações, de janeiro a agosto, aumentou em 69%. De janeiro a agosto o município aumentou em 69% o número de castrações. As cirurgias de esterilização passaram de 103, em janeiro, para 339, em julho. Mas a melhor notícia foi o incremento nas adoções após o lançamento de uma campanha institucional. Mais de 20 patudos ganharam casa nova.

Míssil na assembleia

Após um acalorado debate na Comissão de Finanças sobre a conversão em lei da medida provisória que criou o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal (Prefis), o deputado Fernando Coruja (PMDB) comparou o líder do governo na Assembleia, ao ditador da Coréia do Norte. "Depois desse míssil do Darci "King Jong-un" de Matos, eu vou mudar de ideia", disse Coruja ao ver suas emendas negadas e diante da pressão para retirar o pedido de vista. A plateia reforçada por funcionários da Celesc caiu na gargalhada.

O profeta

Deputado federal catarinense ligado à base de apoio do governo Temer não descarta possibilidade de afastamento do presidente nesta segunda denúncia. Exatamente porque a economia descolou da crise política e a eventual ascensão de Rodrigo Maia não mexeria no homem do cofre, Henrique Meirelles. A conferir.

Perfil técnico

Foi publicado no Diário Oficial do Município duas nomeações para a Secretaria de Turismo de Florianópolis. Um corretor de imóveis assumiu como diretor de Eventos e uma cirurgiã dentista é a nova diretora de Marketing. Para a turma do Café Sorrentino, a estratégia é botar ordem na casa para investir na divulgação boca a boca.

Data venia

O competentíssimo Joel de Menezes Niebhur, do Niebhur Advogados Associados, entra em contato com a coluna para informar que atende a Conasa, da Águas de Itapema, desde o ano passado. O escritório de São Paulo que encerrou o ciclo, conforme informou a coluna na terça-feira, já representava a concessionária apenas em algumas causas já encerradas.

