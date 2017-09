Uma parceria entre o Rotary Club de Florianópolis e a Irmandade Nosso Senhor Jesus dos Passos realizará no próximo dia 5 a primeira edição da Corrida Passos da Solidariedade. Com a previsão de receber 1,5 mil atletas, toda a renda será revertida para o Hospital Caridade. Os percursos serão de 3, 5 ou 10 quilômetros, num percurso inédito pelo Centro Histórico de Florianópolis.

Secretário de Estado da Saúde, Vicente Caropreso, tem batido na tecla de que Santa Catarina possui uma estrutura modelo na rede hospitalar pública e coloca na conta da imprensa a tentativa de vender a imagem de caos. Mas basta perguntar ao paciente que agoniza num corredor de emergência à espera de atendimento para a fratura ou aquele que não consegue nem sequer previsão para a cirurgia de retirada de um tumor maligno como ele define o atual momento da saúde pública em Santa Catarina. Ganha um kit de primeiro socorros quem acertar na palavra usada para traduzir as dificuldades.

Ministério Público diz que a dívida do Estado, entre valores reconhecidos e não reconhecidos pelo governo do Estado, gira em torno de R$ 800 milhões, mais de R$ 300 milhões acima do anunciado oficialmente.

Corpo técnico da Casan já estima que Santa Catarina enfrenta atualmente a maior estiagem dos últimos 10 anos. Outros arriscam até falar em 15 anos. Não chove com normalidade no Estado desde maio. O desabastecimento, segundo eles, só não é generalizado por conta dos investimentos feitos nos últimos anos com o aumento de 50% da capacidade de tratamento na Grande Florianópolis, novos poços e mais de 200 quilômetros de redes de adutoras. Mas o uso consciente da água ainda é a melhor forma de combater a seca.

