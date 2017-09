O prefeito Gean Loureiro vai criar oficialmente o Jardim Botânico de Florianópolis neste domingo. O decreto com a nova figura jurídica será assinado em ato oficial às 15h durante a programação de aniversário de um ano do parque. Com a medida, explica Carlão Martins, presidente da Comcap, será possível captar recursos para implantar as funcionalidades de acervo, conservação e pesquisa requeridas para um Jardim Botânico.

Aliás

Como parque, a cidade já realizou o sonho de duas décadas de abrir a área da Epagri à visitação pública, preservando-a da especulação no Itacorubi. Cedido à prefeitura de Florianópolis, sob operação da Comcap, o Parque Jardim Botânico de Florianópolis é um sucesso, recebe até 3 mil pessoas por fim de semana estendido, de quinta a domingo. Já se tornou referência nacional em pátio de compostagem e horta sintrópica.

Ordem unida

Suspeita de vazamento de informações levaram o secretário de Estado da Segurança Pública, César Grubba, a determinar a suspensão do concurso para oficiais da Polícia Militar.

Justa homenagem

Coronel Paulo Henrique Hemm, comandante da PM, foi homenageado com a Medalha do Mérito concedida Conselho Nacional dos Comandantes Gerais. A PM de SC foi considerada a que mais avançou em inovação e tecnologia.

