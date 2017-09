O juiz Luis Francisco Delpizzo Miranda, titular da 1ª Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital, fulminou pretensão do vereador Renato Geske, atualmente no PSOL, que buscava anular judicialmente duas operações de crédito do governo do Estado, que totalizariam R$ 1,5 bilhão, para financiar obras através do programa Fundam 2 (Fundo de Apoio aos Municípios).

Para o parlamentar, o governo contraiu empréstimo junto ao BNDES com juros escorchantes para fazer média com os prefeitos e garantir apoio na campanha de Colombo ao Senado.

Como provas, entretanto, juntou notícias de jornais e a opinião de blogueiros e articuladores de oposição. Além de extinguir a ação sem sequer analisar o mérito pela palidez dos argumentos, o magistrado ainda fez interessante reflexão sobre a atuação do político da Capital.

Lembrou que o Fundam, lançado em 2013 por meio de empréstimo de R$ 3 bilhões, exatamente o dobro do presente, não mereceu qualquer reparo de Geske, então eleito 2º suplente de vereador pelo PSD, mesma agremiação partidária do governador Colombo. O programa, só para refrescar a memória, tinha o mesmo objetivo de agora, com captação de recursos igualmente junto ao BNDES e com o chefe do Executivo estadual em campanha pela reeleição. Foi uma senhora espinafrada. Tudo, claro, com a devida formalidade e respeitabilidade exigidas à decisão de um magistrado.

Show em Curitiba

A torcida organizada da Escola Estadual Rodrigues Alves, de Saudades, que disputa o voleibol dos Jogos Escolares da Juventude, para estudantes de 12 a 14 anos, vem dando um show nas arquibancadas de Curitiba. São 20 pais de atletas que ficam na arquibancada gritando e incentivando o tempo todo. Entre eles a dona Roman Senh, de 83 anos, e seu Nélson Mossmann, 72. Eles fazem parte da Associação de Voleibol de Saudades, da região Oeste.

Foto: Antonio Prado / Divulgação

Aliás

Santa Catarina já conquistou 32 medalhas com as disputas do atletismo, badminton, ciclismo, natação, ginástica rítmica, tênis de mesa, judô e xadrez. Foram seis de ouro, nove de prata e 17 de bronze. Agora SC está na disputa das modalidades coletivas: futsal, handebol, vôlei e basquete.

