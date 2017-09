Decisão da Justiça que determina a imediata abertura da CPI para investigar a festa de aniversário da cidade chegou à Câmara de Florianópolis no final da tarde desta segunda. O presidente da Câmara, Guilherme Pereira (PR), deve se manifestar nesta terça sobre os encaminhamentos.

Alô, quem fala?

Prefeito Gean Loureiro ligou domingo à noite para a avó do menino que teve a condução negada pelos taxistas na semana passada. Queria se inteirar mais sobre o imbróglio e prometeu que o município adotará as medidas legais.

Aliás

Nesta terça os dois taxistas que teriam negado a transportar o garoto vão prestar esclarecimentos na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Terão direito à ampla defesa e contraditório, mas não se descarta suspensão das licenças. O terceiro motorista envolvido é de São José.

Bloco na rua

A polêmica envolvendo os oficiais da PM e delegados da Polícia Civil deve ter um novo ingrediente nos próximos dias. Contrariada com a determinação do secretário de Segurança de mandar instaurar inquérito militar contra PMs que registram Boletins de Ocorrência, a Associação dos Oficiais pretende levar as rusgas às ruas, usando para isso mensagens em outdoors.

Enquanto isso...

O governo do Estado lança nesta terça uma campanha publicitária para destacar alguns números positivos da Segurança Pública neste ano como a apreensão de 2,5 mil armas, 45 toneladas de drogas e 17 mil prisões.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

