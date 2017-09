Não sei se foi a falta de inverno, de chuva ou o calor fora de época. O fato é que as pessoas parecem ter ligado o dane-se. Às favas com os limites do bom senso e da convivência civilizada. O mau humor anda generalizado. A coisa está tão complicada que até para desejar bom dia você pensa duas vezes. Vai que o vizinho responde no elevador: "Não vejo a hora de começar a terceira guerra para acabar com essa raça". Claro que você nem sequer ousará perguntar sobre a quem o cidadão se refere.

Nos telejornais, blocos e mais blocos de notícias giram sempre em torno do mesmo eixo: guerra do tráfico no Rio, Lava-Jato e os malucos do Donald Trump e do ditador norte-coreano. Nas redes sociais, gente defendendo pena de morte, fuzilamento e tanques nas ruas.

É como se girássemos em círculos sem sair do lugar. Voltamos à segunda metade do século 20 e ninguém nos avisou. Época da Guerra Fria, da segregação racial e perseguição aos gays.

Para salvar o país do mar de lama, a saída da hora seria a intervenção verde-oliva. Igualzinho ao pré-1964. Deu no que deu. Aliás, jogar nas costas dos militares a responsabilidade por nossa incompetência ao lidar com a democracia apenas escancara uma senhora predileção pela comodidade.

Estamos em pleno século 21, ano de 2017. Diante de tanta evolução tecnológica, de um mundo totalmente conectado, será que não somos capazes de discutir e criar novos modelos de convivência ou estrutura política? Na pauta da hora ainda estamos presos a conceitos do século 19 como capitalismo x comunismo? É isso mesmo produção? Apelar às armas em nome da ética jamais será solução. No lugar do fuzil, que se invista em bancos escolares. Ou, parafraseando o mestre Darci Ribeiro, que defendia a inclusão da palavra "amor" na bandeira do Brasil, que tal alterar para Ordem, Progresso e Educação.

Pois agora

Causou estranheza no meio político da Capital a fato de o empresário Doreni Caramori Jr, ex-secretário da Prefeitura, ter recorrido com embargos de declaração da sentença judicial que determinou a instalação da CPI do Aniversário da Cidade. Doreni não é parte no processo e sempre falou que não há nenhuma preocupação se a CPI for instalada. O questionamento era um só entre os vereadores de oposição: se não está tudo dentro dos conformes, porque então recorrer? A CPI do aniversário da Cidade foi o tema central da sessão desta terça da Câmara.

Agora é lei

Diário Oficial do governo do Estado publica nesta quarta a lei que reconhece o poeta Cruz e Sousa como promotor de Justiça. Governador Raimundo Colombo sancionou o projeto de lei ontem.

Na pista

Policiais civis da Deic conseguiram localizar o Toyota Corolla que era utilizado pelo gabinete do vice-governador Eduardo Pinho Moreira. O veículo tinha sido furtado em agosto. Detalhe: o responsável pela ação foi um menor de 14 anos.

Foto: Polícia Civil / Divulgação

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Esclarecimento sobre ranking de competitividade

Justiça determina abertura da CPI para investigar festa de aniversário de Florianópolis

Projeto Floripa Florida revitaliza espaços públicos na Capital