A Prefeitura de Florianópolis vai distribuir kits de composteiras para que os resíduos orgânicos sejam valorizados no próprio domicílio. A distribuição inicial do programa batizado Minhoca na Cabeça será de 500 minhocários, com capacitação e monitoramento da Comcap. Com base na produção média de 1,6 quilo de resíduos orgânicos por família por dia, os 500 colaboradores desviarão 292 toneladas de resíduos orgânicos por ano em Florianópolis, com economia direta de R$ 43 mil em transporte até o aterro e redução de 70% na emissão de carbono.

Olho na tela

Joares Ponticelli, prefeito de Tubarão, foi conferir a exposição de Willy Zumblick pelos 104 anos de nascimento do artista plástico no município do Sul do Estado. Willy Zumblick em Cordel teve músicas, poesia, teatro e dança. Ao lado o secretario de Desenvolvimento Alexandre Moraes. Um justo reconhecimento a Zumblick, um dos maiores mestres das telas de SC.

Foto: Marcelo Bercker / Divulgação

Sol nasce quadrado

A 3ª Câmara Criminal do TJ confirmou condenação a 14 integrantes de uma quadrilha composta de 26 pessoas responsável pela exploração do tráfico de entorpecentes na Grande Florianópolis a partir dos morros do Mocotó e da Queimada, na região central da cidade. Somadas, as penas aplicadas atingiram 231 anos de reclusão. O grupo, incurso nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ambos com envolvimento de adolescente, e organização criminosa com emprego de arma de fogo, também terá de pagar 21.903 dias de multa, equivalentes a mais de R$ 500 mil.

Aliás

O processo transcorreu na Unidade de Apuração de Crimes Praticados por Organizações Criminosas da comarca da Capital, responsável também pela sentença. O desembargador Leopoldo Augusto Brüggemann, relator da apelação manejada pelos réus, rejeitou o recurso praticamente em sua totalidade. "(O) conjunto probatório (...) demonstra suficientemente a união estável e permanente de todos os apelantes para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes", anotou o magistrado. As investigações duraram cerca de 10 meses, entre 2013 e 2014, através de interceptações telefônicas e trabalho de campo, inclusive filmagens de verdadeira "feira do tráfico" em plena luz do dia no interior da comunidade.

Enquanto isso...

Em apenas cinco dias, durante período de carnaval, a "firma milionária", como se autodenominava a quadrilha, lucrou cerca de R$ 175 mil em vendas. As investigações apuraram também a existência de armamento de grosso calibre com o grupo, entre eles fuzis AR-15 e AK-47, além de sua ramificação em outras regiões da cidade.

