Walter Osli Koerich e Linda Koerich completaram 60 anos de casamento em 2017. Ele é presidente da W Koerich Imóveis, braço de um dos mais tradicionais grupos empresariais de Santa Catarina. Ela, apaixonada pela cidade e por projetos que promovam a beleza e harmonia urbanística. Juntos são incansáveis no planejamento, organização e viabilização da recuperação de espaços públicos. Agora estão empenhados na empreitada de revitalizar o Largo Benjamin Constant (aquele em frente ao Hippo). Ao todo são 2 mil metros de área verde entre as Ruas Almirante Alvin e Vitor Konder. Os trabalhos devem estar concluídos em março de 2018.

O projeto já é responsável hoje por 13 espaços públicos no continente e na Ilha. Todos devidamente aprovados pelo município e com incentivo da ONG FloripAmanhã. O que mais chama a atenção neste programa todo é a dedicação aos pequenos detalhes, como a recente instalação de vasos de petúnias nas Praças Dom Pedro I e Mirante da Ponte Hercílio Luz (foto). A ação faz parte do Floripa Florida. Mais uma aula de paixão pela cidade e pela vida.

No pincel

O novelo do caso Conasa só aumenta. O escritório de advocacia com sede em São Paulo que atendia a concessionária responsável pela administração da Águas de Itapema decidiu deixar a cliente. Motivo: atraso no pagamento dos honorários que já teriam ultrapassado R$ 200 mil.

Pois agora

A Câmara de Biguaçu assinou nesta segunda o contrato de prestação de serviço para elaboração do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos servidores da casa. A proposta contemplará, além dos 19 efetivos, os outros 11 aprovados em concurso público. Tudo bem que planejamento sempre é bem-vindo, ainda mais no serviço público, mas será que precisava contratar uma empresa para organizar a carreira de 30 funcionários?

Cidadania

O Instituto-Geral de Perícias confeccionou mais de 1,2 mil carteiras de identidade em atividades sociais pelo Estado no fim de semana. A equipe do Instituto de Identificação esteve presente em ações nos municípios de Florianópolis, Joinville e Jaraguá do Sul.

Na contramão

Pesquisa da Arteris sobre o comportamento do catarinense no trânsito divulgada ontem mostra o quanto ainda precisamos evoluir neste quesito. Aos números: 65% garantem que não guiam após consumo de bebida alcóolica, mas 29% dirigem eventualmente após tomar umas e outras. Apenas 51% respeitam sempre o limite de velocidade e 52% nunca olham o celular enquanto estão ao volante. O resultados desta combinação estão diariamente nas páginas dos jornais com relatos de acidentes e mortes.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Vai entender: motoristas reclamam de fila por conta de blitz em Florianópolis

Família sofre ameaça após denunciar recusa de taxistas para levar criança ferida à emergência

Motoristas saem dos veículos para competir em circuito de corrida de rua em SC