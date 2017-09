Filipe Mello, secretário da Casa Civil da prefeitura de Florianópolis, contesta informação divulgada pelo gabinete do vereador Bruno Souza (PSB) e publicada por este Visor de que a regulamentação do transporte por aplicativo resultará em aumento do preço do serviço. E garante: é a lei mais moderna do país, que será aplicada ao Uber e também aos taxistas

Para entender

Há dois itens na lei que trata sobre matéria financeira: 1) Obrigatoriedade de recolhimento do ISS para Florianópolis. Hoje já recolhem para SP, sede da empresa, e por conta das operações de cartão de crédito; 2) Pagamento de 1% da receita atual como preço público. Esse item foi proposto pela própria Uber. Já pagam em várias cidades do país (São José do Rio Preto, por exemplo) e não teve aumento de tarifa. Também não terá em Florianópolis.

Fato e versões

A cada novo estudo sobre qualidade de vida, índice de desenvolvimento humano ou local dos sonhos para se viver, Santa Catarina surge sempre muito bem colocada em qualquer ranking. Levantamento elaborado pela Macroplan e divulgado pela revista Exame, colocou o Estado em segundo lugar no país, perdendo somente para São Paulo em qualidade de vida. Foram avaliados uma série de indicadores entre 2005 e 2015.

Enquanto isso...

O governo do Estado bem que tentou tirar uma casquinha, com gente compartilhando os dados que colocam a estrutura de Saúde como a melhor do país. Só faltou lembrar que o estudo é até 2015 e que nos dois últimos anos a situação piorou sensivelmente por conta da queda na arrecadação.

Extra no caixa

O governador Raimundo Colombo oficializou nesta segunda a liberação de R$ 700 milhões para a segunda edição do Fundo de Apoio aos Municípios (Fundam 2). O anúncio foi feito durante audiência com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, em Brasília. Os primeiros contratos com as prefeituras já poderão ser assinados a partir de outubro.

Portas em automático

Representantes da Zurich Airport, vencedora do leilão de concessão do Aeroporto Internacional Hercílio Luz, vão participar da próxima reunião do Conselho Metropolitano para o Desenvolvimento da Grande Florianópolis (Comdes), no dia 29 de setembro. "O evento será muito importante porque possibilitará que as entidades associativas da região conheçam mais sobre essa obra essencial para o desenvolvimento não apenas de Florianópolis, mas de todo o entorno", diz o coordenador do Comdes, Jaime Zilliotto.

