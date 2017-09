A morte de Carlos Alberto Silva, o famoso homem do chifre como era conhecido no Centro de Florianópolis, é mais um pedacinho da irreverência que se perde na Ilha de SC. Oficialmente ele ganhava a vida anunciando para lojistas com seu megafone. Na prática sua grande especialidade era a clássica mordida no bolso de políticos, empresários, juízes ou famosos que passassem pelo Mercado Público.

Isso, claro, nos tempos em que o espaço era frequentado por figuras da cidade, bem diferente desta onda de gourmetização até da cocoroca frita.

Espirituoso e bem informado, desatava a comentar algumas, digamos, verdades no microfone em alto e bom som sobre a "Otoridade" em questão. Não desistia até que o cidadão abrisse a carteira. Depois do bordejo consumado, Carlos Alberto sorria, virava o disco, elogiava o abordado com muito bom humor e partia para a próxima. Vai deixar saudade no entorno do Mercado.

