Há pouco mais de um mês esse filhote de tamanduá foi encontrado ao lado do corpo da mãe, às margens da BR-282, próximo a Alfredo Wagner, e levado por uma boa alma até a Polícia Militar da cidade. A Polícia Ambiental em Lages buscou o animalzinho e o encaminhou ao Grupo de Estudos de Animais Silvestres (Geas) do Centro de Ciências Agroveterinárias (CAV) da Udesc, com quem tem parceria há quase 15 anos.

Chegou desidratado, ferido e muito agressivo, mas o amor e a atenção dos alunos que se revezam nas atividades diárias fizeram com ele se recuperasse. Completamente reabilitado, daqui a alguns dias será levado para sua nova casa, no Parque Zoobotânico de Brusque.

Aliás

O soldado PM Diego Kuster explica que até um ano de vida esses animais se colocam nas costas da mãe, e é ela quem busca o alimento em cupinzeiros para o filhote. Eles dependem muito da figura materna nessa fase e não têm condições físicas de buscar sozinhos o que comer. "Na vinda até Lages paramos em vários locais para coletar formigas e cupins para alimentá-lo". No CAV, ele está sendo muito bem cuidado. Além de receber frutas e soro, busca merenda nos cupinzeiros espalhados pelo campus

Horizonte em chamas

O pôr do sol desta sexta-feira, o primeiro oficialmente na primavera, não deixa a menor dúvida de que entramos na estação das cores fortes. Imagina só, caro leitor, a vista do piloto do pequeno avião. Na foto do mestre das lentes, Ricardo Wolffenbuttel é aquele pontinho à direita, navegando na imensidão vermelha.

Foto: Ricardo Wolffenbüttel / Diário Catarinense

