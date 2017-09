Muita gente reclamando nas redes sociais pela demora para transitar na noite de sexta-feira por causa das blitzes da Polícia Militar e das guardas municipais de São José e Florianópolis. Quando tem acidente e atropelamento provocado por motoristas embriagados todos pedem mais fiscalização. Aí quando apertam o cerco surgem postagens chiando.

Assim também fica difícil. Quem clama por segurança pública deveria apoiar sempre. Já quem muito resmunga... vai saber!

Aliás

Fui parado na Beira-Mar de São José por volta das 23h quando voltava para casa após jantar com a família. Era uma ação integrada da Guarda Municipal de São José e Florianópolis. O agente foi educado, solicitou a documentação do veículo e habilitação. Após a conferência padrão fomos liberados para seguir caminho. Simples e eficiente como deve ser.

A força da dança

Os quatro dias do 28º Festival de Dança do Shopping Itaguaçu, encerrado neste domingo, em São José, apenas confirmam a força que esta modalidade de expressão vem ganhando nos últimos anos em Santa Catarina. Aos números: foram pelo menos 4 mil crianças que passaram pelo palco e 60 mil pessoas contabilizadas por meio do estacionamento. Para várias bailarinas, a primeira oportunidade de pisar num palco. Os números são de gente grande.

Foto: Tiago Theiss / Divulgação

Enquanto isso

O único ponto negativo, a exemplo de tantos outros festivais infantis de dança, pode ser debitado na conta de alguns pais. Afoitos pela foto ou um tchauzinho das pimpolhas, ignoram as regras da boa educação num espetáculo coletivo. Mas aí é já uma outra conversa.

Onde tem fumaça

A foto de 2005, durante o incêndio do Mercado Público de Florianópolis, está mais atual do que nunca. O discurso é de unidade dentro do PMDB, mas está aberta a bolsa de apostas para saber quem apagará o incêndio até 2018, Dário Berger ou Pinho Moreira.

Foto: Antonio Carlos Mafalda / Mafalda Press

Vá ao teatro

Florianópolis passará a celebrar anualmente, no mês de setembro, o Festival Isnard Azevedo. A proposta, de autoria do vereador Lela (PDT) e aprovada pela Câmara neste domingo, tem como objetivo estimular o desenvolvimento da cultura local e promover eventos artísticos e culturais na cidade.

Na ponto do lápis

Concessionários de boxes do Mercado Público foram notificados pela prefeitura de Florianópolis a oferecer informações sobre a prestação de contas de janeiro a setembro de 2017. O curioso é que eles pagam para o próprio município pelo direito de exploração dos boxes.

No mais

A coisa toda está tão confusa que foi preciso começar a primavera para termos um dia típico de inverno.

