O clima esquentou na Câmara de Florianópolis. O vereador Bruno Souza (PSB) encheu a boca para chamar de mentiroso o secretário da Casa Civil, Filipe Mello. Alertado pelo presidente da Casa, Guilherme Pereira (PR), para manter o decoro, o parlamentar não voltou atrás e insistiu no adjetivo. O centro da polêmica é o projeto de regulamentação da Uber.

Souza insiste que a prefeitura não convidou os representantes do aplicativo para as reuniões que elaboraram a proposta. O secretário garante que tem atas que provam a participação. O embate deve ter desdobramentos na próxima semana.

Arqueologia

A equipe do gabinete do vereador Afrânio Boppré (PSOL) está quebrando cabeça para encontrar um atestado de óbito. O documento é uma das exigências legais para aprovar projeto de lei que dá o nome de major Antônio José de Freitas Noronha ao Parque Jardim Botânico de Florianópolis, no bairro Itacorubi.

Noronha foi pioneiro em catalogar a botânica da Ilha de Santa Catarina e parte do território catarinense. É necessário juntar ao projeto um abaixo-assinado e o atestado de óbito do homenageado. O problema é que o Major do 1º Batalhão de Linha de Santa Catarina morreu em Desterro, em 1814, há mais de 200 anos.

Enquanto isso

Ex-prefeito Cesar Souza Junior ficou, digamos, pra lá de chateado com a cerimônia marcada para domingo para inauguração do Jardim Botânico. "Trabalhamos na Assembleia para evitar que o terreno fosse vendido há mais de 10 anos, reunimos mais de 22 mil assinaturas em defesa do Jardim botânico e conseguimos, com muito esforço, desenrolar todo o processo, entregando a estrutura pronta há um ano. Só falta agora anunciarem a revitalização do Mercado Público", disse Cesar.

Emergência integrada

Prefeito Gean Loureiro assinou convênio com o Corpo de Bombeiros para unificar

as equipes, otimizar a gestão dos atendimentos de urgência e emergência e aumentar os recursos para o Samu da Capital. Além disso, as ambulâncias ficarão descentralizadas, o que ajudará a reduzir o tempo médio de atendimento. Com a mudança, haverá viaturas do Samu e dos Bombeiros em Canasvieiras, Costeira, Estreito e Trindade, além de uma dos Bombeiros na Lagoa da Conceição.

Foto: Cristiano Andujar / Divulgação

Um jardim de sorrisos

O grupo Doutores RiSonhos lança nesta sexta, a partir das 19h30min, em Chapecó, a exposição De Flor em Flor. A mostra com entrada gratuita conta com obras de artistas locais. As peças retratam o trabalho realizado pelo grupo de palhaços nos hospitais, enfatizando o poder da alegria e da união. É aquela história: se de grão em grão a galinha enche o papo, de flor em flor a trupe do bem pretende semear um jardim de sorrisos por onde passa.

Gastos públicos

Alunos da Faculdade de Tecnologia Nova Palhoça (Fatenp) passam a atuar de forma voluntária no Observatório Social de Palhoça, que opera no monitoramento de licitações e controle de gastos públicos da prefeitura e Câmara de Vereadores.

