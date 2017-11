"O que você faria se fosse impedido de amar? Eu quero saber quais respostas as pessoas podem dar a esta pergunta depois de ver o filme", diz Alex Duarte, diretor e roteirista de Cromosso21, que estreia amanhã. O longa-metragem se debruça sobre a rotina da jovem Vitória (foto): estuda, vai às baladas, sai com as amigas, briga com a irmã, queixa-se da mãe, apaixona-se. Ela, no entanto, tem medo de perder a pessoa que ama, o namorado Afonso, por causa do preconceito da família dele. É questionadora, destemida e vai lutar por sua autonomia e seus ideais. Quem interpreta a protagonista é Adriele Pelentir, uma jovem com Síndrome de Down formada em Nutrição pela Faculdade de São Luiz Gonzaga.

Realização de baixo orçamento, produzida de forma cooperativada e com recursos próprios, o longa-metragem teve menção honrosa no Festival de Gramado 2016, venceu como filme destaque no Los Angeles Brazilian Film Festival, premiado como Melhor Filme (voto popular) no Festival Internacional de Cinema de La Mujer, e Melhor Filme do Festival Internacional de Cinema no Rio de Janeiro, além de melhor atriz (Adriele Pelentir). O filme estará em cartaz no Continente Park, em São José, a partir desta sexta-feira.

Companhia Lápis de Seda apresenta hoje à noite a nova montagem "Será que é de Éter?" no Teatro Carlos Gomes, em Blumenau. Ao som de canções de Chico Buarque de Holanda, os 10 bailarinos, seis dos quais com deficiência física ou motora, propõem reflexões sobre corpo, diferença, política de inclusão, independência artística e construção identitária.

As mais de 350 mil refeições servidas por dia nas escolas públicas estaduais terão um novo ambiente para consumo em 2018. Com foco no ano letivo, a Secretaria de Estado da Educação entregará até dezembro pelo menos 3 mil novos conjuntos de mesas e bancos para os refeitórios escolares, que contou com investimento de cerca de R$ 4 milhões do governo do Estado.

