Nada se cria, tudo se copia. A máxima parece estar valendo para a polêmica capa da Veja desta semana sobre os advogados da Lava-Jato. Ela guarda notável semelhança na foto e no conceito com a capa do caderno Nós, do DC, publicado em novembro de 2016, trazendo quatro páginas dedicadas ao sucesso do criminalista catarinense Claudio Gastão da Rosa Filho.

Tanto Gastão Filho quanto Adriano Bretas, estampado pela revista por defender políticos como Antonio Palocci, aparecem degustando legítimos charutos cubanos.



Confira a semelhança:

Foto: Reprodução / Reprodução

Foto: Felipe Carneiro / Agencia RBS

