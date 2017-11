Na semana passada o secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Leonel Pavan, foi visto embarcando para Porto Alegre para assistir à primeira partida da final da Libertadores devidamente fardado com a camisa do Grêmio. Na segunda-feira foi a vez de o governador Raimundo Colombo ganhar uma camisa personalizada do presidente do Sinpol, Anderson Amorim. Hoje à noite saberemos se o governo do Estado é pé quente dentro das quatro linhas.

LUZ NA COSTEIRA

Quase 500 luminárias das vias públicas na Costeira do Pirajubaé serão substituídas por modelos mais eficientes e econômicos. Esta modernização da iluminação pública faz parte do projeto Floripa Iluminada, que está cumprindo um cronograma que vai beneficiar 16 mil pontos de luz na capital.

ENQUANTO ISSO...

Por conta da onda de violência registrada recentemente na Costeira, alguns motoristas da Uber estão se negando a atender clientes naquela localidade.

DESCEU QUADRADO

Tem vereador rangendo os dentes para a colega Maria da Graça Dutra (PMDB) na Câmara de Florianópolis. O presidente da Casa, Guilherme Pereira (PR), a pedido da parlamentar, extinguiu a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais. Com a medida, Maria da Graça pretende "desafogar a rotina de trabalho dos colegas" e, além disso, percebeu que na prática ela é "capaz de concretizar as atividades previstas independentemente do auxílio da Frente Parlamentar". Detalhe: nenhum dos integrantes da Frente foi consultado sobre a proposta de extinção.

BOLA DA VEZ

Tullo Cavallazzi Filho, integrante do Conselho Federal da OAB por SC, está em São Paulo, onde irá coordenar a mesa sobre Direito Desportivo na 23a Conferência Nacional de Advocacia. O evento tem 20 mil inscritos.

BOCA DE URNA

Deputado Gelson Merisio (PSD) tem dito nas rodas de conversa que está tranquilo com a intenção do deputado federal João Rodrigues em disputar a indicação do partido como candidato a governo do Estado. "Vamos para o voto democraticamente", disse.

Acompanhe as últimas publicações de Rafael Martini

Decoração natalina de São José encanta pela criatividade

Lapso de memória e presente inusitado na formatura da Polícia Civil

Governo fecha acordo de R$ 70 milhões com terceirizadas do sistema prisional