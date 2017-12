A programação natalina organizada pela CDL e prefeitura tem inúmeras atrações programadas até o dia 23, mas é inegável que o ponto alto está no entorno da Catedral da Praça XV. As noites por lá são um encanto só.

VAI ENTENDER

Por um voto a Câmara de Vereadores não aprovou esta semana o projeto que pretende acabar com o ponto facultativo na Capital, de autoria de Bruno Souza (PSB). Eram necessários 16 votos, mas apenas 15 dos 22 parlamentares votaram favorável à medida. O assunto, claro, está dando o que falar nas redes sociais.

RELEITURA DE UMA TRAGÉDIA

O Círculo de Leitura de Florianópolis realiza sessão especial no próximo dia 7 com o seguinte tema: "Caso Cancellier, uma leitura". Será a partir das 18h30mim, na Sala Harry Laus da Biblioteca Universitária (BU), no Campus da UFSC. Segundo o fundador do Círculo, poeta Alcides Buss, a ideia é fazer uma reflexão sobre a cobertura jornalística da prisão e da morte do reitor Luiz Carlos Cancellier de Olivo (Cao).

NA PISTA

José Eduardo Viana, morador do continente, escreve à coluna a seguinte mensagem: "Os bairros Coqueiros e Abraão estão sendo transformados em pista de corridas por motoristas vindos de Palhoça e São José, pois não respeitam o limite de velocidade. Eles acham que estão na Via-Expressa e aproveitam que não há policiamento, principalmente no horário da manhã. A abertura da rua João Meireles além de destruir o pavimento se tornou muito perigosa para transitar, já que nestes locais há muitas escolas e gente idosa."

