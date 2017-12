Florianópolis levou nota vermelha nos temas mobilidade, segurança e gastos públicos, segundo o que consta nos indicadores da pesquisa de opinião pública feita pela Rede de Monitoramento Cidadão.

O resultado foi apresentado na Câmara de Dirigentes Lojistas de Florianópolis. Na avaliação de mobilidade, a maior queixa foi sobre preço das passagens do transporte coletivo, com conceitos ruim e péssimo para 47% dos entrevistados. O levantamento foi realizado em 36 bairros com 1.021 moradores.

COMBATE À PIRATARIA

O prefeito Gean Loureiro dá posse hoje aos novos membros do Conselho Municipal de Combate à Pirataria de Florianópolis. Entre as principais ações do grupo, composto pelo poder público e pelas entidades civis organizadas, estão o planejamento e o fortalecimento do combate ao comércio irregular e ilegal.

DIREITO GRATUITO

O conselho deliberativo da Defensoria Pública aprovou na sexta-feira a ampliação de 16 para 46 varas na comarca da Capital. Por enquanto, são 23 advogados atuando na defensoria, mas três em funções administrativas. Está previsto novo concurso para preencher as vagas.

