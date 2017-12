A semana será pra lá de movimentada para 93 desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Hoje o órgão especial, formado por 25 magistrados, vota o parecer do presidente da corte, Torres Marques, pelo arquivamento da investigação preliminar no rumoroso caso do desembargador Eduardo Gallo.

Apesar da falta de provas, não está descartada a abertura de novo processo para apurar outra denúncia contra o desembargador, conforme consta também na decisão do presidente.

Mas o ponto alto da magistratura catarinense será na quarta-feira, quando o Pleno do TJ se reúne para eleger o novo presidente da corte, além de outros ocupantes de cargos diretivos.

Sete nomes disputam a presidência: Cesar Augusto Mimoso Ruiz de Abreu, Ricardo Fontes, Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Alexandre d’Ivanenko, Jorge Luiz de Borba, Joel Dias Figueira Júnior e Rodrigo Collaço. Cesar Abreu e Maria do Rocio, por exemplo, são casados e estão na disputa para a presidência, 1ª vice-presidência e também corregedor-geral de Justiça.

Para vencer no primeiro turno, o candidato precisa obter 47 votos. Caso contrário, haverá segundo turno no mesmo dia entre os dois mais bem colocados.

Nos bastidores, o fim de semana foi de muitas reuniões, telefonemas, trocas de mensagens e cálculos para a ir à caça dos que ainda estão indecisos.

Para completar, ainda tem o abacaxi da novela do advogado Alex Santore, que foi nomeado desembargador pelo governador, mas até hoje não tomou posse por conta de questionamentos levantados pela própria OAB-SC. Santore obteve no TRF4, em Porto Alegre, uma decisão liminar em segunda instância que garantiria sua posse no TJ. Neste ponto, também a própria corte entende que não ficou claro, gerando outro embate. Ou seja, para quem gosta de acompanhar os bastidores do meio jurídico, não faltará assunto.

