A história não é nova; renovado é o espanto que ainda provoca. O diário de bordo de um navegador do século XIX revela o "inimaginável": a Ilha de Santa Catarina como possessão inglesa, falando a língua de Shakespeare, sob a bandeira das cruzes transpassadas, também conhecida por "Union Jack". Ou seja: uma Hong-Kong do sul, com toda a manezada transformada súditos da pérfida Albion.

Em 1825, três anos depois da "Independência", o suíço-alemão Carl Gustav Seidler ancorou na baía Sul, ao comando do "Caroline", contratado para o transporte de imigrantes europeus para as terras do Sul – Porto Alegre, Laguna, São Francisco e Desterro. Nos 12 anos que se seguiram, Seidler e o "Caroline" se tornaram parte da paisagem, ao longo de nada menos que 23 viagens. O comandante afeiçoara-se tanto à vila do Desterro que pensava até em lançar por aqui suas âncoras existenciais.

Até que, em 1834, quando o Imperador Pedro I se preparava para retornar à Metrópole, deixando na regência o filho de apenas nove anos, Seidler registrou uma suspeita presença das caravelas de SM Britânica na baía sul que ele tanto amava. Já imaginaram os Francis Drakes e os James Cooks, piratas do Mundo, lançando ferros nos recôncavos da Ilha-Mulher, com o intuito de surrupiá-la?

O capitão Seidler não se conformou: "O Império do Brasil já é inundado de mercadorias inglesas, o que impede a existência de uma indústria nacional. Como não haveria de ser se os especuladores pusessem os dois pés nesta bela Ilha?"

Quando a rainha Vitória subiu ao trono, em 1837, os barcos ingleses ainda lançavam olhares cobiçosos à Ilha, até que o tutor do novo Imperador, José Bonifácio de Andrada e Silva, produziu, na Corte, um parecer decisivo: não cederia a Ilha de Santa Catarina à cupidez da grande potência. Seria como "dar" nossa Ilha formosa de presente de Natal para a Rainha.

Seidler e os ilhéus puderam, afinal, sentir reconfortante alívio:

– Por dinheiro ou convenções, por astúcia ou malícia, jamais será incorporada ao mundo saxão esta Ilha tão favorecida pela Natureza.

O Cambirela escapou de ser chamado, prosaicamente, The Peak, ou The Giant. E a baía Sul – my God! – de ser rebatizada com o nome anglófilo de Victoria Bay.

