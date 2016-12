Está de volta aquele calor estufado, sol e trovoada, o cenho do tempo franzido em cumulus nimbus, a terra expelindo brotos de grama da largura de um dedo, como se padecesse de excesso de hormônios.



O verão oferece atmosferas limítrofes, entre o prazer e a tragédia. A natureza é assim mesmo: exagerada. Ovos fritos nas quadras de esporte, ciclones na forma de cones concêntricos e destruidores, ameaças constantes da estação estival.

Verão seco é desafio: falta água, falta luz. Verão de chuva é suplício, uma "consumiçã", no dialeto Mané. Nele vigora um círculo atmosférico nada virtuoso. É nordestão papo-amarelo ou vento "suli". Calorão ou vento sul. Como diziam os antigos:

- É "carnegão" nas nuvens e "temporali" de tardinha.

Benção administrada por Cruz e Sousa, o "velho vento vagabundo" chega de repente – e dura às vezes o tempo de algumas rajadas – digamos, duas horas, só pra trazer algum refresco à atmosfera.

Depois volta o solzão abrasador, um tempo malsão, como deixou registrado em sua prosa magistral o nosso Steinbeck açoriano, Othon Gama D¿Eça, em "Vindita Braba":

- Fazia um calor de trevoada e, na suspiração, apercebia-se o cheiro de areia quente e de folhagens secas.

Assim, nesse manezês "castiço", está descrito o sacrifício a que o calor submetia os manezinhos rurais.

Todos gostavam muito mais do Outono e até do Inverno. Um tempo de quentão e de canjicas. Uma época de descompressão e refrigério, um tempo de pinhão, feijão – e, a partir de abril, tainha de corso.

Houve época em que a previsão do tempo requeria o simples observar do nariz do Cambirela. Se estivesse livre de nuvens, "coisa" difícil hoje em dia – o tempo estaria firme e limpo. Se estivesse encoberto pelo biombo das nuvens, pronto: era mau tempo, "trevoada" e lestada.

O melhor tempo era mesmo o outono. Na prosa de Othon D¿Eça o outono era "tão fermoso, tão fermoso que o céu, sempre azuli, parecia o novo manto de Nossa Senhora da Conceição".

***

É preciso enxergar outras belezas no meio desse calorzão: respirar o cheiro da terra molhada, admirar a cabeleira florida dos garapuvus em flor, ouvir o chirriar das cigarras na hora do Angelus - e sentir o aroma das pitangas maduras.

