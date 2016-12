O Brasil é esse país belo e majestoso, habitado por um povo paciente (às vezes excessivamente resignado) - e pela pior classe política do mundo. O raiar do Ano-Novo assinalará em Brasília a continuidade de duas novelas nacionais: o fim do reinado de Renan Calheiros e a eleição para a presidência da Câmara Federal - evento que monopoliza o interesse de suas excelências e coloca o país num plano altamente secundário.



Tudo se subordina ao interesse privado de cada um dos parlamentares que desejam posições de poder dentro da Câmara ou do Senado. Entram em jogo a presidência das principais comissões legislativas das duas casas e as suas respectivas mesas diretoras. Partidos rompem acordos, alianças, derrubam maiorias governistas ou inauguram novas e momentâneas oposições. Tudo se torna possível num ambiente de fragmentação decisória, com 28 partidos representados num plenário desorganizado para "não decidir". É nesse ambiente que vicejava a propina.

Se em Brasília continuamos a ver "mais do mesmo", em Curitiba há um novo Brasil surgindo na prestação jurisdicional da 13ª Vara da Justiça Federal.

Este "país" que lá floresce investiga, tipifica, indicia, processa e condena políticos e potentados empresariais que se organizaram para assaltar o erário e as empresas estatais.

Nunca na história do país tantos "campeões" em medidores mundiais de riquezas, como os da revista "Forbes", detentores de "US$ billions", amargaram tanta cadeia, seja na forma de prisão preventiva ou de condenação de primeira instância.

A regra, antes, rezava que milionários não passariam 24 horas em privação de liberdade e o seu maior guru era o ex-senador Luiz Estevão, sócio daquele conhecido ex-juiz Lalau.

Protegido por um mandato de senador, Estevão evitou a justiça por longos anos. Cassado, pensou-se: agora ele pagará suas contas à justiça. Mesmo como um "cidadão comum", sem foro privilegiado, o ex-senador ficou protelando o cumprimento de uma sentença de 31 anos, a caminho de uma desejada (para ele) prescrição.

Foi o novo entendimento do STF - "uma condenação em segunda instância por órgão colegiado determina o início da pena" - que permite hoje a Curitiba viver um fim de ano com ilustres contas bancárias recebendo bandejas de "quentinhas" no dia de Natal.

Pode até chegar o caviar, mas os bilhões havidos no Petrolão não serão suficientes para retirar a barra de ferro das janelas.

