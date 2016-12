Os dias que antecediam o Natal era um tempo fronteiriço. Os bem comportados tinham razões para esperar a recompensa de Noel – e, por isso, os moleques se mantinham "na linha".



O tempo do armistício era o dia 24, a véspera, dia de ganhar presentes. Até esse dia tão esperado, todas as reprimendas e castigos ganhavam direito a um habeas-corpus, em nome da paz caseira e universal.

Lembro-me apenas de um "armistício" quebrado, bem na véspera do Natal, por razões que confesso um tanto fortes.

Inspirado no relicário do presépio - as pastagens, a manjedoura, Nossa Senhora, São José, o Menino, os Reis Magos, os boizinhos e ovelhinhas – reuni minha própria companhia teatral numa velha garagem, geminada à casa de uma vizinha – genuína encarnação da bruxa Alcéia, "Tidinha" de apelido.

Viúva, morava só, casada com sua rabugice e consorciada com o ódio que devotava às crianças. Minha "troupe" ia levar "O Manto Sagrado", direção deste vosso cronista, apoiado por um "cast" recolhido entre os pequenos facínoras do Largo Treze de Maio.

Logo no primeiro problema enfrentado pela produção, o desastre começou a rondar o "palco". O cabo da vassoura que sustentava a cortina atravessou a parede e invadiu o fogão de D. Tidinha. O velho forno a lenha entrou em pane, a fumaça refluiu para dentro da cozinha, o cachorro se assustou e aplicou formidável dentada no braço da velha.

Meu pai, um homem justo, foi obrigado a desculpar-se com a veneranda senhora, prometendo um "corretivo" aos que tiveram a ideia de incorporar tão trágico capítulo àquela peça natalina.

Senti, nos baixos hemisférios do meu equador, dois vergões avermelhados, insólitos pompons de Natal - recebidos como penitência, apesar do armistício.

À noite, paz restaurada, Noel foi recebido com alguma mágoa, o peito ainda ressentido, os soluços mal contidos pela lembrança do suplício, a "cauda" ainda fumegando pelo flagelo do "castigo".

O espírito do Natal só foi restaurado quando Noel anunciou o meu presente: fui curar minhas chagas a bordo do selim de uma reluzente Monark.

Então, os sinos voltaram a tocar e os lagos do presépio puderam, enfim, retomar o seu brilho.

***

Sei que é acreditar demais nos poderes da velha lenda nórdica. Mas, não daria - meu bom Noel - pra trazeres dentro do teu saco (êpa!), um pouco da proverbial honestidade da Finlândia – o país mais honesto do Mundo, segundo o último "ranking" da Transparência Internacional?

Haveria presente de Natal mais precioso para as novas gerações da "Terra Brasilis"?

