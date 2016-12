Se me perguntassem como foi o Verão de 2016/2017 ainda não saberia dizer, pois a estação apenas se inaugura. Mas poderia arriscar, como bom oráculo: choveu e fez sol...



No começo, há de ser aquele Dilúvio no litoral do Brasil. Tão certa quanto a onipotência divina, era chover em Floripa com a chegada de algum circo na cidade. Ou durante o Carnaval. Surpresa: São Pedro prometeu tirar férias nas próximas "saturnais romanas", ano que vem - e o Carnaval acontecerá sob um luar obsceno...

Os forasteiros serão apresentados a um Paraíso e os nativos a um Inferno - que é viver numa cidade "ocupada", como Roma ou Paris, que jamais serão libertadas.

Até no "The New York Times" a Ilha já apareceu como um "destino de sonho", um lugar "para se estar"... Mas tudo não deixa de ser uma ambígua lisonja: o que é melhor, a superpopulação ou a indiferença?

Quando a Ilha era um degredo, e até aceitava o nome de Desterro, os nativos sentiam uma cruel discriminação com o lugar, estigmatizado pelo nome. Para o "Desterro", só vínhamos condenados. Hoje, todos querem padecer esta sublime condenação: morar em Floripa.

Faz parte da ambigüidade humana. A indiferença incomoda. A procura em excesso irrita. Assim se sente Floripa. Realizada, mas... constrangida.

Um verão é basicamente feito de sol e calor. Truísmo que escrevo com o rubor que faltava ao Conselheiro Acácio, o do "Primo Basílio", de mestre Eça – sempre pronto a "soltar" uma obviedade, uma platitude. Aliás, este conselheiro do óbvio está fazendo muita falta aqui no Brasil - e nos três níveis de governo. Um conselheiro "municipal", por exemplo, não deixaria de enumerar:

- O problema de Floripa é o trânsito. Falta mais umas duas pontes, alguns túneis e garantir a vida dos Quero-Queros na estradinha do Aeroporto, em eterno processo de duplicação.

***

Como em todo verão que se preze, ainda falta eleger a nossa Musa do Verão 2017, uma síntese perfeita da "Receita de Mulher", de Vinicius de Moraes - aquela beleza que "se transforma em fera, sem perder sua graça de ave"...

Faltará estacionamento, é claro. Mas, em compensação, São Pedro não deixará que falte sol, para que prospere entre nós a sublime fotossíntese da vida - dolce e alegre como deve ser.

Sérgio da Costa Ramos

