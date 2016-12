A impunidade que sempre vicejou no Brasil é coisa antiga.

Por causa do nome, todo mundo pensa que a nossa "Desterro" era o destino de todo criminoso deportado pelas Cortes. Mas não era bem assim. Na verdade, os bandidos mais perigosos, os assassinos ou os rebeldes sediciosos, eram desterrados para Angola.

A impunidade vicejava entre os "grandes" da Corte. Pero Vaz de Caminha usou o posto temporário de escrivão da Armada para pedir clemência a um sobrinho, Jorge Osouro, que batera a carteira da Coroa. O "sobrinho" reincidente em malfeitos fora desterrado para São Thomé e Príncipe, arquipélago ao largo da Costa africana.

Alguns notáveis, contudo, eram "mais iguais que os outros" perante a lei da Desterro de 1733. Manoel Manso de Avelar, manda-chuva e chefe supremo da freguesia de Santo Antônio de Lisboa, protegia um padre acusado de homicídio. No perfil psicológico desenhado por Oswaldo Cabral, o chefão daquela freguesia "tinha muito de Avelar e pouco de Manso".

Ele dava abrigo a um sacerdote de sobrenome "Manço", este com cê cedilha, "que nada tinha de parente, mas muito tinha de safado".

O crime do padre Manço: matou a facadas um jovem do lugar, movido por uma teia de intrigas alimentada pelos parentes do outro Manso, o "governador" de Santo Antônio. Pior: o motivo era "passional". Os litigantes brigaram pelo amor de uma mulher.

Inconformado, um morador da freguesia escreveu ao Governador Geral do Brasil, protestando contra aquela impunidade:

- O padre-assassino continua livre, sendo seus aliados os juízes e Manoel Manso o seu protetor.

Esta versão desterrense do "Crime do Padre Amaro" - que Eça de Queirós haveria de escrever apenas em 1875 - ganhou registros policiais e o "devido processo legal" somente 10 anos depois, por conta da instalação de uma Ouvidoria na Província de Santa Catarina.

Deu em nada. E o padre-transgressor continuou fugindo da Justiça, rezando missas, distribuindo hóstias e extrema-unções.

***

A partir da independência, em 1822, Desterro passou a experimentar uma fase de "distensão" em benefício dos "direitos humanos", bandeira meramente retórica.

As torturas continuaram acontecendo dentro das cadeias. Mas, segundo o historiador Oswaldo Cabral, ao menos o pelourinho do Largo da Matriz foi retirado da vista do povo – "menos para justificar uma melhoria no regime penal, do que para simbolizar uma melhoria dos costumes e dos sentimentos".

Já os crimes hediondos podiam esperar. Nada mais parecido com o Brasil de hoje, que teve de quem herdar.

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos

