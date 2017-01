Nas democracias de fraldas, como a nossa, o voto precisa ser entendido como uma espécie de refeição institucional. Só a sua repetição garantirá a consolidação desse ritual que é o próprio penhor da liberdade-cidadã.



Não basta lamentar a crise, o desgoverno, a incompetência. Não basta lamentar a corrupção, condenar a roubalheira, rasgar a fantasia daqueles que prometeram representar o povo – e o traíram.

Nas próximas eleições, o eleitor não deve boicotar a si mesmo, votando em branco. Ou anulando a sua procuração eleitoral. Ao contrário. Deve exercer o seu direito de influir no saneamento da representação, exatamente neste momento em que a democracia representativa parece fadada ao descrédito.

Regra básica: desempregar os políticos tradicionais – esses que encalacraram o país e o conduziram a um poço escuro, vizinho da Idade Média.

Democracias plenas são regimes plurais, que permitem o voto até mesmo contra si mesmas – embora se pretenda que os eleitores saibam distinguir quem vota para exterminá-las ou perpetuá-las – L¿Infer sont les autres – já dizia Jean-Paul Sartre, o filósofo do ser e do existir.

Em outubro do ano que vem o eleitor terá mais uma oportunidade de ser "o inferno de quem o infernizou".

Aquele deputado que gazeou o trabalho, abusou das diárias, gastou quatro anos produzindo "o nada", ou, o que é pior, a malfeitoria e o escândalo – pau nele! Aquele vereador que frequentou o guichê dos corruptores, empregou os ¿sobrinhos¿, drenou o salário do pessoal do próprio gabinete – enfim, exerceu o mandato com mão de rapina, desempregue-o!

O eleitor terá a oportunidade de revogar a procuração concedida por tempo certo ao representante. Se este "representou" mal, cabe ao "mandante", despedi-lo. O voto tem esse condão purificador: permite tratar com ódio os que odiaram a democracia. E com amor os que a respeitaram.

E quando o seu dedo pressionar a tecla "Confirme", a sentença estará madura e a lâmina da guilhotina afiada para descer sobre os pescoços dos representantes que desonraram a "procuração".

***

O país vive em permanente estado de choque, governado pela pior crise político-econômica-ética-e-moral. Mais do que nunca, as eleições significarão oportunidades para uma ressurreição, lastreadas na mais carente das matérias primas em falta no Brasil: bom senso. E, claro, pelo menos um grama de patriotismo.

