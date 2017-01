Até parece que o meu jipe encalhou no tempo e me transformou num corpo estranho ao meu próprio ambiente. Sensação esquisita. Você só se "conhece" se a sua cidade reflete você e a sua paisagem, como já formulara Ortega y Gasset:



"O homem é ele e sua circunstância".

Pois a minha "circunstância" parece ter-se mudado para Marte. Acordo nesta primeira semana do Ano Novo querendo de volta a cidade em que nasci e em cujo cenário vivi as primeiras ilusões da juventude. Nela, nada me era desconhecido e nem me inoculava desconfiança.

Minha cidade era eu – mais todas as casas, todos os vizinhos, todos os amigos, todos os batizados e todos os lutos. À medida em que o tempo avançou, esse berço foi perdendo os seus contornos – o traço dessa lembrança foi ficando pontilhado, como os sonhos nos balões dos velhos gibis.

– Donde que tu és? – perguntavam-me no Rio de Janeiro, durante minhas férias de infância e adolescência.

– De Florianópolis...

– Onde fica?

No Rio, não sabiam em que lugar do mapa Floripa se hospedava. Minha sensação era de espanto:

– Que gente mais ignorante!

Berço é aquele lugar em que nossos ossos se misturam com o pó, onde cada esquina e cada vizinho nos fala às nossas recordações conscientes ou inconscientes: um perfume, uma perspectiva, um eco, um bordão, um cheiro – o cheiro da terra, talvez.

***

Somos, sou, testemunha de tantas mudanças neste lugar que mexe com os nossos sentimentos. A propósito, registrei outro dia uma espécie de protesto contra esse progresso inevitável, mas que muitas vezes se transforma em nosso algoz. Chegar às praias do Norte da Ilha tem sido uma proeza neste verão de 2017: há uma procissão de motores em fila indiana, frigindo ao sol. Diante de tamanha fila, o próprio Winston Churchill haveria de parodiar a si mesmo:

– Não tenho nada a vos oferecer, a não ser suor, paciência e lágrimas...

Ideal seria se nossos pescadores não deixassem de fiar e lançar suas tarrafas, nossas rendeiras não abandonassem as rendas de bilro e as tramóias de bom crivo. E que convivessem em paz com os filhos da web, a grande rede global.

O computador facilitou nossas vidas, tornou instantânea a comunicação universal – e já está, aos poucos, decretando o fim da telefonia fixa. Uma economia para o nosso bolso. Mas quero voltar a me sentir um homem simples, do tempo em que a única rede bem visível era a da pesca artesanal...

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos

Ano novo, fome fiscal



Boas entradas



Os ritos do branco