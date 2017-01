Sonho com a abertura dos mares no entorno da Ilha Catarina – e com um caminho que deveria seguir o exemplo dos fenícios, dos vikings, dos ancestrais portugueses da saga camoniana.



O atalho naval entre a Ponta do Rapa e os Naufragados seria uma magnífica língua azul debruando a costa, com meia dúzia de grandes terminais marítimos, fazendo as vezes de pontos de ônibus.

Em dias de azul infinito – verdadeiros presentes do Arquiteto Supremo para compensar a mediocridade humana –, o mar nunca fecharia a sua generosa estrada para as poucas embarcações que hoje teimam em singrar o espelho das nossas baías.

"Donde vem essa voz, ó mar amigo?/ Talvez seja a voz do Portugal antigo...".

O caolho Luiz Vaz de Camões enxergava longe o mar, a navegação e as boas rimas. Ao contrário dos que hoje negam à Ilha de Santa Catarina o mesmo direito ao mar que transformou os portugueses em audazes navegadores. Faz pouco mais de um século que as telas de Eduardo Dias retratavam o "viveiro de barcos" ancorados placidamente no espelho das duas baías, na passagem do século 19 para o 20.

Centenas de barquinhos pareciam refletir na grande tela a vocação dos ilhéus para a bela "estrada" de cristais líquidos. Hoje, navegar mais parece sinônimo de poluir, conspurcar. Só falta a exigência de estudo de impacto ambiental. Como se navegar fosse maltratar a natureza.

***

Até prova em contrário, a Ilha de Santa Catarina continua sendo um pedaço de terra cercado de água por todos os lados.

Só a falta de tradição marítima – absurda constatação, em se tratando de uma ilha – explica a inexistência de corredores marítimos entre o centro da cidade, o norte e o sul da Ilha. A propósito: quando terá conseqüência prática o Código de Gerenciamento Costeiro, o plano diretor dos mares?

***

Navegar, num belo dia de sol, parece que nunca foi preciso. Ou seremos todos masoquistas, ao ponto de preferir respirar o piche que emana do asfalto, frigindo ao sol no rumo das praias?

Ai, meu vesgo Camões! Ai, meu violeiro Dorival Caymmi! – valei-nos!

