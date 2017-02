Um sábado de sol pleno, nenhum biombo entre a luz e a terra. Há quanto tempo o vivente não desfrutava de uma seqüência assim iluminada, numa bela combinação de sol, calor, sombra e água fresca? E se alguma nuvem aparecer, o "carnegão escuro", como diz o Manezinho, que seja efêmera e conveniente: só para regar as plantas.



O tempo influi decisivamente na psiquê das pessoas. Um sábado de sol costuma ter o efeito de uma alucinação coletiva, arrebatamento que leva o homem a pensar que a felicidade até existe. Ainda mais sendo Carnaval – estado de espírito elevado ao nível do surreal – e dia da Feijoada do Cacau, uma celebração da vida já incorporada ao tríduo.

Felicidade? O que será? Júbilo, prazer, bem-estar, satisfação, qualquer que seja o seu nome, a felicidade é um pequeno frasco, administrável a conta-gotas – e facilmente quebrável. Na minha infância, simplesmente atendia pelo nome de sábado.

Sábado era também a tarde dos seriados no Cine Roxy. "Os Perigos de Nyoka", "Capitão América, o Vencedor", "O Cavaleiro Negro", "Diana e o Fantasma Voador", "Hopalong Cassidy", "A Volta de Jesse James","Tarzan, o Destemido", "Dick Tracy, o Detetive" - e outros hits do celulóide cor de sépia.

Se houvesse circo na cidade, o dia, mesmo num sábado, não poderia ter sido de sol. Era tempestade na certa. Aliás, "furar" a entrada do circo era, na chamada segunda infância, o supremo orgasmo da felicidade. Venturosa sensação, a de ter enganado o porteiro e assistir, ainda que do pior poleiro, todo o espetáculo de graça. Como herança da proeza, vistoso buraco nos fundilhos - obra e graça do arame farpado. Cerzir a calça ia custar mais caro do que o ingresso, mas "furar" o circo era um rasgo de pura felicidade – e a calça rasgada, apenas uma bronca materna, aliviada pela avó.

***

Sábado de manhã havia aula. No Catarinense e no Coração de Jesus. Era um pouco mais sério o calendário, mais completas as horas-aulas e a própria qualidade do ensino. As manhãs de sábado ficavam mais coloridas, com o esvoaçar dos uniformes plissados das meninas do "Coração".

E o Carnaval? Só duas Escolas de Samba: Protegidos e Copa Lord. Uma do Figueira, outra do Avaí. UDN e PSD. Lira e Doze. O mundinho dividido em dois.

Sábado, blocos, homem vestido de mulher – e todas as licenças da alegria e apenas um único medo: do bloco dos índios Bororós.

Sábado: para cultivar uma atmosfera capaz de do viver a felicidade vizinha do Paraíso.

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos

O lar e o bar



Pecados e penitências



O bloco do desgoverno