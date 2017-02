Faz um solzão de fritar moleiras e criar brotoejas nas pernocas dos bebês. Um sol daqueles de "derreter catedrais", como diria um encalorado Nelson Rodrigues.



Se a estação impõe seus sacrifícios, é nessa atmosfera de sol e calor que o homem frui o que a vida tem de melhor. Como um crente na eucaristia do verão, um fiel precisa cumprir todos os ritos da sufocante estação, aderindo a um breviário a ser religiosamente seguido nesses últimos dias do sacramento:

1. Que a cerveja esteja próxima do freezing point, de sorte que banhar-se nesse líquido cor de âmbar, coroado por um barrete de espuma, sirva como uma espécie de batismo e de salvação para a alma de cada vivente.

2. Que Joaca, Jurerê, Canasvieiras, Brava e Mole se pareçam com os assentamentos fundiários mais sensuais do planeta, com suas camas douradas ocupadas à razão de dez bumbuns bronzeados a cada cinco metros de areia - no que há de consagrar a melhor reforma estético-agrária da humanidade, assim reconhecida pela sociedade dos poetas vivos e dos cronistas de olho arregalado.

3. Que esse abafamento, ou bafão, dê lugar a um clima mais ameno quando o Carnaval chegar, mas com sol. Um sol grego, ou adriático, perpétuo, e que as lestadas deságuem sobre o oceano, cometendo a delicadeza de não se aproximar da costa, limitando-se, apenas, a breves temporais de fim de tarde, com a missão específica de proporcionar o cheiro de terra molhada e de renovar os mananciais.

4. E, dando os trâmites por findos: que a Ilha de Santa Catarina seja proclamada ¿Sucursal do Paraíso na Terra¿, constituída sob a forma de um imenso bloco de argila e granito, com dez léguas de comprimento por três de largura, 42 praias de areia fina, vegetação luxuriante, dunas e donas sensuais, tudo sob um sol obsceno.

***

5. Que todos os seres humanos pareçam honestos, limpos e isentos da Lava-Jato. Enfim, iguais perante a lei e perante o sol, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso ou convicções políticas. Mas que as mulheres bonitas não paguem estacionamento.

6. Por último, que nenhum tributo novo seja exigido pelo governo, e que, dependendo do tamanho do engarrafamento, ao vivente seja concedido um crédito do IPA, o Imposto sobre a Paciência...

Acompanhe as colunas de Sérgio da Costa Ramos