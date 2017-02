O Carnaval revoga toda censura mental, derruba todas as máscaras, revela por inteiro a alma de cada folião.



Veste em cada súdito de Momo uma sinceridade sem serpentinas, em que não há confissões tão confidenciais que não possam ser desvendadas com um sorriso – ou com o estribilho de um samba famoso.

Pretexto para que os eternos candidatos às "próximas eleições", assinem, de carona com compositores consagrados, letras de sambas imortais.

O inefável Paulo Maluf, por exemplo, perpétuo candidato à cadeia e ao parlamento, não sabe o que dizer quando os bancos do mundo começam a repatriar seus "dividendos" dos tempos de prefeito. Prefere cantar, com a proverbial cara de pau, o samba de Ataulfo Alves e Mário Lago:

- "Atire a primeira pedra ia-iá/Aquele que não sofreu por amor (ao erário)"...

O samba tem resposta para tudo. E os candidatos, ainda que distantes quase dois anos das eleições, disputam com sofreguidão a honra de recitar aquele verdadeiro samba da fidelidade, de Ismael Silva e Francisco Alves:

- "Se você jurar, que me tem amor..."

Já um dos ícones do Petrolão, o milionário especialista em fundar o "capitalismo sem capital", Eike Batista, tentaria explicar os seus calotes contra o Brasil tamborilando uma caixinha de fósforos. Atrás das grades de Bangu-8, batucaria a criação de Wilson Batista e Geraldo Pereira, autores daquele espirituoso samba-de-breque, padrinho de todos os finórios:

- "Acertei no milhar.../Me telefone pro Mané do Armazém/ Porque não quero ficar devendo nada a ninguém"...

Lula, provando o seu desapego pelo poder, mas já se habilitando para 2018, desfraldaria o mais puro e legítimo Noel Rosa, fazendo-se ao mesmo tempo de vítima e de candidato, sem esquecer nenhum detalhe:

- "Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma (faixa) amarela, gravado com o nome dela – a faixa da presidência da República, é claro..."

***

Geraldo Alkmin, projetando uma eleição difícil – depois de duas tentativas – apelaria para Ari Barroso e aquele seu dolente samba-canção:

- "Risque, meu nome do seu caderno.../Pois não suporto o inferno/Do nosso amor fracassado..."

Vitorioso no amor, casamento novo e uma antiga urticária pelo poder, FHC "cairia" dentro do mesmo samba do Ari Barroso, só que em outro verso, pensando em reincidir na ¿senhora presidência¿, apesar de octogenário:

- "E se algum dia, talvez, a saudade apertar?"

E como o samba explica tudo, os candidatos não precisam mais nem pensar.

É só carnavalizar.

