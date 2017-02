Por conta do Carnaval, o bar está em alta. Pesquisa-se, por conta da lei que bane o álcool à beira de estradas, quantos são os bares do Brasil.



Os pesquisadores do IBGE chegaram a uma conta próxima do milhão – 976 mil bares, 3 milhões de empregados e cerca de 1512 empresários. Sem contar, é claro, os mais de 100 bares "temporários" abertos em Floripa a cada verão.

Uma conta bem modesta. Depois de milênios das vodkas czaristas, decênios de Yeltsin e Vladimir Putin, "mama" Rússia abriga nada menos que 8 milhões de bares, aí incluídos os botequins dos romances de Dostoievski e Tolstoi.

Nos EUA, são 3 milhões de bares. E na Escócia, pequenininha como é, são mais de 400 mil "balcões".

Parece que todos os "Johnnie Walkers" da Terra já acordaram chupando aquele magnífico líquido cor de âmbar - e usando aquele proverbial kilt xadrez.

Na verdade, bar no Brasil é o que não falta. Todo dia estão abrindo ou fechando um. Em 1796 – conta mestre Oswaldo Cabral, no seu magnífico "Memória de N. S. do Desterro" - a vila possuía 666 casas, um triplo 6 - esse número demoníaco. Dessas vivendas, 18 eram lojas do comércio e 44 eram botequins. Ou seja: um boteco para cada 85 dos seus 3.757 habitantes. Vale dizer: a turma era boa de copo.

Lar e bar eram extensões do mesmo corredor. No Carnaval, o "esquenta" era no lar, a festa no bar. E a cura, debaixo da figueira.

Em torno de uma mesa de bar já se conspirava contra o governo ou... contra os maridos de mulheres bonitas. Nos bares, edificavam-se calúnias, ateavam-se infâmias, blasfemavam-se contra Deus e o próximo. Nem por isso os botecos cerravam suas portas por causa da presença de bêbados.

***

O problema, a sério, não é a quantidade de bares. Mas a qualidade dos bêbados.

Ainda não adquirimos a maioridade etílica de uma Rússia, uma Alemanha, uma Inglaterra – onde os bêbados não somente são cidadãos respeitáveis, como presidem a República (Jânio, nos anos 60, e Yeltsin, nos 90); fundam a Oktoberfest (o príncipe Ludwig da Baviera no século 19); ou salvam o Império do Nazismo, como o velho e esponjoso Churchill, nos anos da Segunda Guerra Mundial.

Não há nada como um boteco bem brasileiro, onde se bebe em pé, no balcão, de forma que o copo se transforme num aposto verbal, uma extensão da própria linguagem. Nem se poderia, a não ser num botequim nacional, encomendar a cerveja da rua, comandando ao barman:

- Mais duas louras!

